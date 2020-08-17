Ученые объяснили, почему у жителей Иркутской области нет иммунитета к коронавирусу

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу проводили в 22 регионах страны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«А вдруг я уже переболел коронавирусом, даже не заметив?» - признайтесь, у каждого из нас хоть раз за время пандемии такая мысль в голове промелькнула. И как раз, чтобы ответить на этот вопрос и выяснить, сформировался ли коллективный иммунитет, в 22 регионах России, в том числе и в Иркутской области, в июле проводили массовое тестирование на антитела к COVID-19.

- Анализы крови взяли у 2674 жителей Приангарья всех возрастных групп, причем большинство из них не имели диагноз коронавирус, - рассказывает директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов. - Антитела обнаружили у 154 человек - это значит, что иммунитет к инфекции есть у 5,8% населения региона, то есть у шестерых человек из каждой сотни. Для сравнения, в центральных территориях (Москве, Санкт-Петербурге) этот показатель не менее 20%, в Красноярске - около 12-13%, в Хабаровском крае и Приморье - примерно, как у нас.

Почему в западной России иммунитет к коронавирусу выше? Специалисты поясняют: коронавирус в Приангарье отстает на полтора месяца. То есть в июле, когда проводилось исследование, в той же Москве пик заболеваемости уже прошел, а у нас только начался - и антитела у многих сибиряков просто не успели сформироваться (на это требуется 21-28 дней после попадания COVID-19 в организм). Поэтому сейчас этот показатель в Иркутской области, наверняка, уже повысился. Но убедиться в этом мы сможем только после следующего исследования - планируется, что его проведут в сентябре. Предполагается, что к тому моменту устойчивость к вирусу может достигнуть 20%.

- Среди тех, у кого нашли антитела, бессимптомно перенесли инфекцию 81,2% человек, - продолжает Сергей Балахонов. - То есть они вообще не ощутили признаков ОРВИ, либо не придали значения незначительному насморку или кашлю. На удивление, больше всего «бессимптомников» среди людей 70 лет и старше - все 100%! И у детей от 1 года до 17 лет - 96,8%.

Устойчивее всех к заразе в Приангарье подростки 14-17 лет - 13,8% из них уже имеют антитела, то есть каждый шестой! А слабее всего - ребята в возрасте 7-13 лет - 3,1%.

Есть различия и по территориям. Так, в Иркутске иммунная прослойка составляет около 5%. В лидерах село Хомутово - 12,5%, Шелехов - 10%, Усолье-Сибирское - 9%. Самый малый иммунитет в Усть-Илимске - 2,8% и в Боханском районе - всего 1,1%.

Интересно, что антитела нашли только у 56,5% сибиряков, которым врачи диагностировали коронавирус. Специалисты поясняют - иммунитет, конечно, сформировался у всех переболевших, но у кого-то антител в крови осталось мало, и тест-система их не распознала.

- Общий вывод из исследования такой: коллективная устойчивость к COVID-19 в Иркутской области все еще формируется, и динамика не очень быстрая, - резюмирует Сергей Балахонов. - Обычно при эпидемиях респираторных заболеваний оптимальной считается иммунная прослойка в 60-70%, когда вирус уже не страшен. Поэтому накануне сезона гриппа и ОРВИ нам все-таки очень важно продолжать носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Другое дело, что коронавирус мутирует медленнее, чем тот же грипп, поэтому иммунитет к нему будет расти. К тому же, в перспективе нас ждет вакцинация.