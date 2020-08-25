Имплантация зубов Иркутск, отзывы и цены на имплантацию, рейтинг 5 стоматологии. Фото: архив компании

Имплантация зубов в Иркутске давно уже не считается какой-то экзотикой, малодоступной обычным горожанам. Тысячи людей убедились на собственном опыте, что именно установка импланта - лучший способ раз и навсегда решить проблему отсутствующего зуба. Только имплантация обеспечивает практически полное восстановление жевательной функции и возвращает возможность не ограничивать себя в выборе пищи. Имплант не отличить от собственного здорового зуба - улыбка смотрится максимально естественно. Наконец, импланты намного долговечнее и надежнее самых современных несъемных протезов, не нуждаются в специальном уходе и ощущаются практически как собственные зубы.

Заманчивыми предложениями восстановить зубной ряд с помощью имплантации полна реклама многочисленных стоматологических клиник Иркутска. Однако постановка имплантов - довольно серьезное вмешательство, и к выбору клиники и врача есть смысл подходить максимально ответственно.

Оптимальный вариант при выборе - ориентироваться не на рекламу, а на реальные отзывы людей, уже установивших импланты. Анализируя полученную информацию, вы обязательно обратите внимание, как много положительных отзывов о работе хирургов имплантологов клиники дентальной имплантологии DI-Clinic. Практически в каждом рейтинге отзывов в самых верхних строчках будет фигурировать название этой серьезной иркутской стоматологи.

Действительно, как свидетельствуют факты, профессиональные специалисты в области дентальной имплантологии работают именно здесь. Вообще клиника отлично известна горожанам как «стоматология сложных и экстремальных случаев». Здесь помогают восстанавливать зубы, от работы с которыми попросту отказываются многочисленные спецы из клиник попроще.

Именно в DI-Clinic существует возможность провести: бережное малотравматичное вмешательство, в результате которого зубной ряд будет восстановлен в кратчайший срок.

Вообще же в арсенале врачей DI-Clinic - все современные методики и способы постановки имплантов (имплантация зубов). Обладая многолетним опытом и внушающим запасом знаний, доктора клиники практикуют индивидуализированный подход к каждому пациенту. Никакого потокового лечения, как в крупных и сетевых клиниках - максимум внимания только к вашим проблемам. Кстати, в отзывах пациенты подчеркивают это особо.

Фото: архив компании

Материальная база клиники - практически лучшая в Иркутске. Лечебное и диагностическое оборудование, обновленное в ходе недавней модернизации, соответствует высоким европейским стандартам. И это во многом определяет возможности врачей клиники.

В их распоряжении - новая модель компьютерного томографа. Высокоточная КТ-диагностика обязательна при планировании имплантации. Врачи DI-Clinic, одни из немногих в городе, практикуют составление индивидуального шаблона предстоящей имплантации на основе данных КТ-обследования. Высокоточная техника эксперт-класса позволяет врачу получить самые полные сведения о состоянии костной ткани, конфигурации зубного ряда, наличии воспалительных процессов в тканях. План имплантации разрабатывается с учетом всех полученных данных. Персонализация такого уровня практически гарантирует отсутствие послеоперационных осложнений и проблем с приживляемостью имплантов.

В клиника имеется прекрасно оборудованное хирургическое отделение, с полным набором анестезионного оборудования и немецкими стоматологическими комплексами Sirona Dental. Если есть необходимость, имплантация может быть проведена под общим наркозом, причем под контролем опытного врача-анестезиолога. Хотя в 99% случаев общий наркоз при имплантации не нужен - достаточно местной анестезии. А провести операционное вмешательство максимально комфортно для пациента можно и под седацией. Седация - мягкий и комфортный вариант, дающий эффект полноценного расслабления пациента без потери сознания. Для тревожных людей, или для тех, кто имеет слишком высокий болевой порог - это лучший вариант (и предложить его могут далеко не все клиники Иркутска).

Подчеркнем еще раз, найти хорошего имплантолога в Иркутске можно, изучая не только отзывы, но и рейтинги стоматологий и врачей. Их публикуют как обычные печатные издания, так и интернет-СМИ. При составлении подобных рейтингов всегда учитывается множество факторов, но ведущими могут быть разные: отзывы пациентов, опыт практической работы врача в дентальной имплантологии, наличие у специалиста престижных сертификатов и свидетельств о прохождении профильного обучения.

Фото: архив компании

Примечательно то, что практически во всех рейтингах стоматологий Иркутска DI-Clinic не просто присутствует, а стабильно занимает одну из самых верхних позиций. Проще говоря - лидирует по целому ряду принципиально важных показателей.

Что же касается цен на имплантацию - в DI-Clinic вам не предложат дешевых имплантов сомнительного качества. Хирурги клиники работают только с продукцией мировых лидеров, производящих имплант-системы элитного качества. Такие импланты рассчитаны на неограниченный срок службы и имеют пожизненную гарантию от производителя.

Изучая рейтинги, отзывы и цены на имплантацию, не забывайте - вы делаете долговременное вложение в собственное здоровье. Если вы не привыкли к компромиссным вариантам и выбираете лучшее для своего здоровья - врачи DI-Clinic помогут вам решить любые проблемы с зубами.

Контакты Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217 e-mail: edelweiss.irk@gmail.com Сайт: https://diclinic.ru

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