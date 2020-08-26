Почему сибиряков, у которых есть антитела к COVID-19, приглашают на повторное исследование

Первое тестирование проводили в июле одновременно в 22 регионах страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анализы на антитела к коронавирусу 2674 жителей Иркутской области сдали еще в середине лета. Иммунитет нашли у 154 человек, то есть у 5,8% из них. И теперь тех, кто получил положительный результат, снова приглашают поучаствовать в исследовании.

- Повторная сдача анализов на антитела к коронавирусу необходима для того, чтобы узнать, как долго сохраняется иммунитет к инфекции, - пояснили «КП-Иркутск» в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Второй этап массового тестирования запланирован на осень. Точные даты пока не названы, но, возможно, анализы на антитела к коронавирусу начнут брать у сибиряков уже в сентябре. И от этого исследования ученые ожидают новых показателей, более высоких.

- Тестирование проводили в июле одновременно в 22 регионах страны. На тот момент Приангарье только вышло на пик заболеваемости, и антитела у многих пациентов еще не успели сформироваться, - комментировал директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. - Сейчас этот показатель в Иркутской области, наверняка, повысился. Предполагается, что к осени устойчивость к вирусу может достигнуть 20%.

Именно по коллективному иммунитету специалисты выясняют, как будет развиваться пандемия в дальнейшем, к чему готовиться и как проводить профилактику. Напомним, как, сообщала исполняющая обязанности министра здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева, уже в октябре в наш регион ожидаются первые поставки вакцин от коронавируса.

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