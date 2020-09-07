Иркутяне могут взять ипотеку на «дальневосточном гектаре» в Бурятии и Забайкалье под 2%

Для этого нужно оформить "дальневосточный гектар". Фото: Мария ЛЕНЦ

Обзавестись собственными «квадратами» - мечта! Не снимать, не ютиться с родителями в одной квартирке, а обустроить свое уютное гнездышко. Эксперты твердят, сегодня ипотека и так доступная. А по программе «дальневосточный гектар» - условия вообще сказочные. 2% годовых - вы такое видели?! Причем для иркутян тоже доступна. Правда, тогда придется ездить в соседнюю Бурятию или Забайкалье, ну или перебираться туда насовсем. Но для многих расстояние - не проблема, зато будет свой коттедж.

- Берете гектар - значит, можете оформить «дальневосточную ипотеку» на строительство жилого дома, - пояснили «КП» - Иркутск» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. - Условия такие: ставка 2% годовых, срок - максимум 20 лет, а первоначальный взнос в августе снизили с 20% до 15% от стоимости жилья. Оно, кстати, должно обойтись не дороже шести миллионов рублей. Программа продлится до 31 декабря 2024 года.

Но есть одно существенное «но». Чтобы оформить «дальневосточную ипотеку», банк попросит вашу недвижимость в залог. Это приемлемо, если, к примеру, имеется квартира в Иркутске, а в соседнем регионе вы решите построить загородный дом.

- Но, понятное дело, семьям, которые собираются обзавестись первым жильем, в залог отдавать нечего, - добавили в Агентстве. - Поэтому сейчас решается вопрос о том, чтобы за них поручалось государство.

А вот молодым семьям или одиноким родителям (не старше 35 лет) из Бурятии проще. На «дальневосточную ипотеку» они могут сами построить себе дом на любом участке региона, а могут купить готовый. Или даже выбрать квартиру в новостройке. Жилье на «вторичке» тоже доступно, но только в селах.

- На сегодняшний день уже выдано 1183 кредита по программе «дальневосточная ипотека», общая сумма - 2,75 миллиарда рублей, - рассказали в правительстве Бурятии.

Итак, как иркутянам оформить кредит? Для начала надо получить «дальневосточный гектар». Напомним, он стал доступен жителям Приангарья, как и всех других уголков страны, в Бурятии и Забайкалье с 1 августа. Можно взять хоть 10-15 соток, хоть гектар, но не больше. Поскольку землю выделяют только для строительства жилья, развития бизнеса или фермерства, выбираем первый вариант (кстати, самый популярный), и начинаем строить.

КОНКРЕТНО

Семь шагов для получения земли

1. Авторизоваться через портал «Госуслуги» на сайте «НаДальнийВосток.РФ».

2. Выбрать на карте свободную и подходящую вам территорию.

3. Подать заявление в Росреестр, приложив скан паспорта.

4. Заключить договор о безвозмездном пользовании на пять лет.

5. В течение года выбрать, как будете использовать участок (один раз за этот период можно изменить решение).

6. Через три года задекларировать пользование.

7. Через пять лет, если освоили землю, бесплатно оформить участок в собственность или долгосрочную аренду. Если построите дом раньше – то и оформить можно быстрее.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спрос на ипотеку в Приангарье растет

Купить квартиру или дом хотят все больше жителей Иркутской области. В июле в нашем регионе выдали 1900 ипотечных займов, что на 33% больше, чем в прошлом году! И такой ажиотаж по всей стране.

- Это обусловлено снижением ключевой ставки и программой льготной ипотеки, - комментирует генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. - Средняя стоимость ипотеки впервые достигла 9% годовых. Но банки не стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам, наоборот.

С чем связано? Ипотеку сейчас активно стали брать те, кому финансы позволяли сделать это и раньше. Но решились, наконец, только в период низких ставок.

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