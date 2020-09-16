Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 сентября: более 16 000 человек выздоровели в Приангарье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 16 сентября. За сутки в Иркутской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 77 человек. За последние дней десять эта цифра самая большая. Чтобы не допустить повышения уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сибирякам стоит помнить, что масочный режим в регионе продлен до 28 сентября, а лица старше 65 лет на это время могут взять больничные.

«Количество подтвержденных случаев заражения в Иркутской области – 18 058», - сообщает пресс-служба Правительства Приангарья. – «Выздоровели на сегодняшний день 16 049, за сутки выписали 108 человек».

Под присмотром медиков в больницах – 639 пациентов. К сожалению, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 1077 земляков получают необходимое лечение амбулаторно.

К счастью, за сутки новых смертей – нет. Летальных исходов течения COVID-19 по-прежнему 293: из них 208 скончались от коронавируса, еще 85 не справились с сопутствующими заболеваниями.

Статистика коронавируса. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 16 сентября: начался второй этап исследований на коллективный иммунитет

С 16 по 19 сентября у жителей Приангарья вновь возьмут анализы на антитела к новой коронавирусной инфекции. Сдавать их будут те же 2 700 счастливчиков, отобранных для изучения коллективного иммунитета в нашем регионе.

Это нужно для того, чтобы сравнить, как изменяется ситуация: остались ли антитела у тех, у кого они были, не переболел ли кто-то из ранее «чистых» испытуемых. После проведения анализов во время первого этапа – июнь этого года – коллективный иммунитет в Иркутской области составил 5, 8 %. Ученые смогут понять вырос ли он за эти месяцы и насколько.

Летом максимальный уровень иммунитета к COVID-19 был у подростков 14-17 лет, он составил 13,8% . Минимальный - 3,1% - у школьников 7-13 лет. Подробнее о втором этапе тестирования – здесь.

Коронавирус в Иркутске, 16 сентября. Фото: сайт Правительства Иркутской области

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