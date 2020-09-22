Землетрясение в Иркутске, последние новости на сегодня, 22 сентября: толчки могут повториться. Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Землетрясение в Иркутске, последние новости на 22 сентября. Эта тема сегодня интересует многих. Рассказываем, что известно на этот момент.

Землетрясение в Иркутске, последние новости на 22 сентября: с чего все начиналось

Кто-то из жителей города еще не спал, но большинство уже видели пятый сон. Все-таки глубокая ночь. Но в 2.05 все проснулись как один. Произошло, говоря языком ученых и сотрудников МЧС «сейсмособытие». Причем Иркутск тряхнуло основательно. У одних посыпались книжки из шкафа, у других разбилась посуда, рассыпались стеллажи.

-Пять баллов! - еще не было информации от Байкальской геофизической службы РАН, ее сайт мгновенно завис от попыток любопытных узнать подробности. А горожане в соцсетях, как опытные сейсмологи, уже поставили толчкам земли «диагноз». И, кстати, верный. Их выводы подтвердили и сейсмологи, сообщив – да, Иркутске 5-6 баллов. А второй толчок, который все ощутили через 15 минут, немного слабее.

Паники не было и жители на улицу чаще всего не выскакивали.

«Наши дома проснулись от толчков, на другой бок повернулись - и спать. Кот даже не показывался с лежанки. Только утром увидели, что фотографии и Егоркины кубки попадали в шкафу», - рассказывает иркутянка Юлия Мамонтова.

«Точно так: тряхнуло и тряхнуло, дом не валится, пойду дальше спать», - подтверждает и основную позицию горожан Юлия Крупенева.

Удивительно? Ничего подобного. Люди ко всему привыкают. И как где-нибудь на берегу моря жители привыкают к штормам и мало их боятся, так и в Иркутске, где небольшие землетрясения – норма жизни, тоже привыкли ар большей части относиться к ним философски, на глаз определяя силу. С начала года в регионе зафиксировано 88 земных толчков, 14 из них – вполне ощутимых.

Но все-таки телефон МЧС в тот момент раскалился – жители региона позвонили полторы тысячи раз! Уточняли размах бедствия, чтобы знать – надо ли бежать на улицу с документами.

« Эпицентр землетрясения находился в 15 км от поселка Култук Слюдянского района. Землетрясение ощущалось в 12 городах и районах юга и центра Иркутской области, в 367 населенных пунктах». Таковы официальные данные.

К трем часам утра город уже спал. А различные ЖЭКовские службы планировали работу. Утром требовалось узнать, нет ли разрушений.

Землетрясение в Иркутске, последние новости на 22 сентября: проверили дома 335 серии

В Иркутске жилье – одно из самых дорогих в Сибири. По цене квадрата город уступает только столице региона – Новосибирску, да и то не всегда. И это есть, кроме всего прочего, одно простое объяснение. Дома здесь строят с учетом требований сейсмобезопасности, а это дорого. Но иначе от постоянных колебаний земной коры здания разрушатся. Но все-таки они ветшают, стареют.

Первые проверки начались сразу же после землетрясения.

« В Слюдянском районе в 2:08 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 1037 человек. Это жители 140 многоквартирных и 32 частных домов», - практически сразу энергетики занялись восстановительными работами.

Движение на железной дороге между станцией Большой Луг и Байкальском сразу прервали, чтобы проверить, нет ли повреждений железнодорожного полотна. Но тут же и восстановили – все в порядке.

А в жилых домах города начались проверки панельных домов «335-й серии». Они менее других рассчитаны на серьезные землетрясения.

По последним данным, землетрясение 22 сентября не привело к разрушениям социально значимых объектов. Небольшие разрушения приведут в норму.

В одном из домов Култука отвалилась кирпичная стена. Фото: сводка 38.

Землетрясение в Иркутске, последние новости на 22 сентября: толчки земной коры будут повторяться

«Сказать, что страшно - ничего не сказать! Синхронно, на глазах, стены дома двигались!», «Дом ходуном ходил», «А у меня балконная дверь открылась настежь. Такое чувство, будто танк проехал»... Несмотря на привычку к толчкам земной коры, жители верхних этажей ощутили жуть.

Поэтому люди и искали последние новости о землетрясении 22 сентября 2022 года в Иркутске.

Самый основной вопрос, который волнует всех – не повторится ли?

Снова серьезное землетрясение в Иркутске, по предположениям ученых, может произойти в течение ближайших 6-12 лет. Именно с такой периодичностью они и происходят. Последнее, которое привело к разрушению части поселка Култук, было 27 августа 2008 года. С тех пор прошло как раз 12 лет.

- Землетрясения в Байкальской рифтовой зоне (место разлома двух тектонических плит - Евразийской и Амурской, в котором и находится озеро) - не редкость, в год фиксируем их до 1000, - поясняет ученый секретарь Института земной коры СО РАН, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина. - Дело в том, что озеро расширяется! Амурская плита отодвигается от Евразийской со скоростью 3,4 миллиметра в год. Зона сейсмически активна, и юг Байкала, где находится Слюдянский район - не исключение. Долгое время там была сейсмическая «брешь», без сильных землетрясений. Но с 1999 года зона активизировалась и начала «прорабатываться». Разломы коры стали двигаться. Почему это происходит - сложно объяснить.

Увы, но живущие вокруг Байкала люди действительно привыкли к землетрясениям. Это такой «профессиональный риск», из-за которого надо, прежде всего, смотреть, чтобы дома были крепкие, в том числе частные. К опасной зоне относиться вся территория вокруг озера. Но чувствительнее всего толчки – на юге, в центре, на севере.

- Для Иркутска, - успокаивает Анна Добрынина, - серьезными последствиями землетрясения силой в 5-6 баллов не грозят. Разве что снова покачаются люстры и зазвенят стекла в окнах.

Конечно, ветхие дома обязательно дадут трещину, и кое-где это произошло. Поэтому такие нужно сносить. В поселках вокруг озера высоток нет и никогда не будет. Поэтому, как в Култуке в 2008 году, когда там землетрясение было силой около 8 баллов, дома пошли трещинами, разрушились и осели печи. Но более ничего.

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