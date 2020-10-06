Арестован глава Усть-Кута Александр Душин

Александр Душин (слева) во время задержания. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Кировский районный суд, 6 октября отправил под арест главу Усть-Кута Александра Душина. Напомним, следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали высокопоставленного чиновника 2 октября в аэропорту Иркутска. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

- Под стражей Александр Душин будет находиться до конца следствия, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Итак, в чем конкретно подозревают чиновника? По версии следствия, в 2019 году Александр Душин от имени администрации Усть-Кута заключил контракт на выполнение работ по благоустройству города с одной из коммерческих фирм. Как выяснилось позже, работы были выполнены не полностью, а часть не соответствовала контракту.

- Несмотря на это, Душин, из корыстной и личной заинтересованности, подписал акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат, - рассказывали следователи. – Из федерального, областного и местного бюджетов работы были оплачены на 40 миллионов рублей. Из них 16 млн рублей - за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы. Выяснилось, что на счета юридических лиц, аффилированных Душину, подрядчик перечислил более 16 млн рублей.

Добавим, что после задержания чиновника, было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия». За решетку Александр Душин может отправиться на срок до 10 лет тюрьмы.

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