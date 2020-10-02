Появилось видео задержания главы Усть-Кута Александра Душина. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Следователи опубликовали оперативное видео задержания главы Усть-Кута Александра Душина. Напомним, чиновника задержали 2 октября в аэропорту Иркутска и в сопровождении сотрудников ФСБ доставили в следственный комитет. Александра Душина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Еще раз напомним о деле, по которому проходит глава Усть-Кута. По версии следствия, в 2019 году Александр Душин от имени местной администрации, заключил контракт на выполнение работ по благоустройству города с одной из коммерческих фирм.

- Работы были выполнены не полностью, а часть не соответствовала контракту, - рассказывали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Душин, действуя из корыстной заинтересованности, подписал акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Из федерального, областного и местного бюджетов работы были оплачены на 40 миллионов рублей. Из них 16 млн рублей - за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы. На счета юридических лиц, аффилированных Душину, подрядчик перечислил более 16 млн рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании Александру Душину меры пресечения. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Ну а пока смотрите видео задержания главы Усть-Кута Александра Душина

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