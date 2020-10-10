Читающая корова, парочка на мопеде, шишки и медведи: фотографии необычных скульптур и памятников в Сибири. Фото: аккаунт 38_tulun в Инстаграм

Каких только нет скульптурных композиций в Иркутской области! Теперь скульптуры – это не только памятники историческим деятелям, первооткрывателям, но и вид искусства, способный разнообразить городскую среду. Стоит установить на улицах городов что-то новенькое, как туда устремляются сибиряки, желая сделать новое фото с удивительными героями.

Одна из последних таких появившихся «ярких личностей» - читающая корова в Тулуне. И не где-нибудь на окраине, а в центре города, на улице Ленина. Там же недалеко можно найти каменных медведицу с медвежатами и большую шишку.

Множество интересных памятников и изваяний создано в Черемхово – тут вам и милая парочка влюбленных на мопеде из железобетона, шахтеры, тройка лошадей, олень и пограничник с собакой.

В Иркутске туристы также кроме бабра, памятников основателям города, Александру III, святителю Иннокентию, Александру Колчаку, губернатору Юрию Ножикову и другим знаковым фигурам могут сделать фото с влюбленным, ожидающим девушку на свидание и даже доктором Айболитом.

Смотрите подборку фотографий необычных скульптур в Сибири.

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