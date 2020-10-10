Снега в Сибири боятся даже медведи: видео первой встречи с «белыми мухами» маленького топтыгина. Фото: Сибирский зоопарк в Листвянке

Неохотно ступает по снегу, не замолкая, возмущается и постоянно ворчит. При этом то и дело бросает косые взгляды на сопровождающего.

«Куда ты меня привел», - читается в каждом движении медвежонка.

Видео с прогулкой косолапой Андрейки вокруг поселка Листвянка появилось на странице Сибирского зоопарка в Инстаграм. Косолапая явно без особого желания вышла на прогулку после снегопада. В зоопарке, что расположен почти на берегу Байкала, рассказали, что мишка просто испугался и не знал, как реагировать на такие осадки.

Кстати, Андрейка – это девочка, такую кличку она получила, потому что совсем малышкой ее выкармливал сотрудник Андрей, а пол зверька тогда определить было невозможно.

- Еще вчера медвежонок Андрейка купалась в Байкале, а сегодня пришла первая в ее жизни зима, - улыбаются ветеринары. – От того и такая растерянность.

Медвежонок испугался первого в своей жизни снега. Фото: Сибирский зоопарк в Листвянке

Действительно, прогулки для милой зверюшки всегда были в радость. «Комсомолка» уже писала, как топтыжка с упоением играет в волнах Байкала, а после лакомится сочной травой. Кстати, и в этот раз грустила Андрейка ровно до того момента, как поняла: снег можно есть! А уж в поедании чего-либо медведям нет равных – «хозяева тайги» всеядны. Она зарывалась в «пухляк» носом и смаковала, причавкивая, так, что у всех вокруг разыгрался аппетит.

Ласковая и нежная

Несмотря на такое мужское имя Андрейка – очень ласковая и нежная маленькая медведица. Эта ее первая зима и проведет ее она в Листвянке. У иркутян осталось совсем немного времени, чтобы познакомиться с ней. Ведь скоро придет время зимней спячки и выпавший накануне снег – явное тому подтверждение. В берлогу мишка спрячется уже к концу октября.

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