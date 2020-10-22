Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 октября: в больницах региона 3010 человек, заболевших COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 22 октября. В Иркутской области продолжает расти темп заболевания коронавирусом. По данным на сегодняшний день еще у 195 человек лабораторно подтвердился COVID-19. Общее число случаев заражения на территории региона – 22 563.

За сутки госпитализировано еще 95 человек, всего в больницах 3010 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Приангарье заболевание перенесли уже 18 530, есть выздоровевшие и за последние сутки, их - 99.

Сегодня Оперативный штаб также сообщил о смерти еще 13 зараженных. Всего в Иркутской области умерли уже 446 заболевших COVID-19: причиной кончины 339 из них стал именно коронавирус, еще 107 с таким же диагнозом – иные заболевания.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 22 октября: в регионе растет и число случаев ОРВИ

Специалисты отмечают рост темпа заболеваемости ОРВИ в регионе. За минувшие семь дней подхвативших «простуду» на 3000 больше, чем за предыдущую неделю. Причем болеют не только ребятишки, но и взрослые, хотя большинству заразившихся – 56% - еще нет 14 лет.

Всего за неделю выявлено 16 175 случаев заражения ОРВИ. Заболевших гриппом в Приангарье пока нет.

Коронавирус в Иркутске, 22 октября: автоматическое подтверждение инвалидности продлено

Чтобы сократить риски заболеть коронавирусом тех, кто находится в зоне риска, в Иркутской области продление инвалидности будет проводиться автоматически до 1 марта 2021 года.

Удаленно также можно будет и подтвердить инвалидность впервые. Данные поступят из поликлиники напрямую в бюро Медико-социальной экспертизы. Реабилитационные мероприятия также продлят или назначат удаленно.

Коронавирус в Иркутске, 22 октября: в регионе ежедневно заболевают и медики

Врачи – тоже люди и они также болеют. В министерстве здравоохранения региона накануне сообщили, что ежедневно заболевают от 5 до 30 медицинских сотрудников. От этого страдает и качество медицинских услуг.

«Самые крупные поликлиники города, такие как восьмая и ИАПО работают уже в три смены, но, тем не менее, они, конечно же, не успевают доехать до каждого пациента, потому что количество вызовов на одного доктора возросло в разы», - рассказала исполняющая обязанности руководителя минздрава Приангарья Анна Данилова во время одного из прямых эфиров.

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