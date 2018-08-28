Саженцы в Иркутске: «Сибирский сад Леонтьевых» предлагает районированные сорта кустарников и плодовых деревьев

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-27T14:44:40+03:00

В народе говорят: от худого семени не жди доброго племени. То же самое и в саду: если саженцы будут некачественные, хороших урожаев вам не видать. Опытный садовод точно знает, а начинающему стоит напомнить: и малину, и смородину, и яблони вы сажаете на долгое время, а не на год-два. Поэтому посоветуйтесь с агрономом, выберите для посадки те растения, которые на самом деле выращены в Сибири, а не привезены из теплых краев. Все верно, скажете вы, да только как это сделать? О том, как правильно выбрать саженцы в Иркутске, рассказывает руководитель питомника «Сибирский сад Леонтьевых» Юрий Леонтьев.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- В самом деле, иногда бывает достаточно сложно определить происхождение посадочного материала, - говорит Юрий Леонтьев. – Поэтому не советую его покупать ни в магазинах, ни тем более на рынках и на обочинах дорог. Есть беспроигрышный вариант, как приобрести качественные саженцы в Иркутске: приезжайте в питомник и непосредственно на месте купите то, что вам действительно нужно. А еще предварительно поговорите со специалистом. Он посоветует, какой сорт выбрать, как его посадить и как правильно за ним ухаживать. Лучше потратить полдня на такую поездку, чем потом остаться без урожая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Саженцы в Иркутске покупатели на выставке «Сад. Огород. Загородный дом» выбирали придирчиво: спрашивали у специалистов, когда и как будет плодоносить кустарник, когда ждать плодов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Я специально приехала на выставку, потому что понимаю: посадочный материал должен быть из местного питомника, - говорит иркутянка Нина Буторина. – Я никак не назову себя опытным садоводом - участок не так давно завела. Но рисковать посадками не стала. Нужны проверенные саженцы, которые выросли именно в Иркутске. Малину купила трех сортов, сливу - двух. Листья не увядшие, все очень качественно.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Возле саженцев, которые привезли на выставку-ярмарку из питомника «Сибирский сад Леонтьевых», выстраиваются целые очереди из желающих приобрести саженцы. Это и понятно: у питомника заслуженный авторитет. Юрий Леонтьев продолжил дело своего отца, известного в Иркутске специалиста.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Саженцы мы предлагаем иркутянам только двухлетнего возраста, с закрытой корневой системой, - говорит Юрий Леонтьев. - Мы их выращиваем в пакетах. Они уже укоренившиеся с комом земли высаживаются. Это обеспечивает 100-процентную приживаемость. И, конечно, мы используем сорта только районированные для нашего региона, которые прошли испытания в регионе, уже внесены в Госреестр и одобрены для выращивания именно в Иркутской области.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Сливы, абрикосы, груши и, конечно, яблони. И это в Сибири, не где-то на юге. Сказка? Нет, реальность. На своем участке можно разбить настоящий сад, и эту возможность дает иркутянам «Сибирский сад Леонтьевых». Очень многие хотят обзавестись на своем участке яблонями.

- У нас есть разные сорта, в том числе крупноплодные яблони Чудная, Экранная, - рассказывает Наталья Трапезникова, продавец питомника «Сибирский сад Леонтьевых». - Они вкусные, сладкие, созревают прекрасно в наших климатических условиях, с ними проблем нет. Мы рекомендуем нашим садоводам полукультурку крупноплодную Лебединая Песня, Осенняя Радость, Подарок Садоводам, Баяна, Толунай. Эти сорта зарекомендовали себя с очень хорошей стороны и тоже беспроблемные.

«Сибирский сад Леонтьевых» реализует саженцы, которые при правильном уходе будут радовать вас вкусными плодами и большими урожаями много лет!

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

КСТАТИ

Приезжайте на сбор ягод в «Сибирский сад Леонтьевых»

Ягодный сезон в самом разгаре. И погода в этом году такая, что урожай богатый. Дачники рады: запасы на зимы хорошие сделают. А что делать тем, у кого своего участка нет, а домашнее ароматное варенье сделать хочется? Покупать. Только вот дорого – вздохнут те, кто не обзавелся своим участком. А выход есть! Приезжайте со своим ведерком на сбор ягод в «Сибирский сад Леонтьевых» - и время на свежем воздухе проведете, и ягоду соберете. Конец августа - самый сезон для облепихи и черноплодной рябины. Килограмм обойдется в 150 рублей. Цены в несколько раз ниже рыночных. Кстати, имейте в виду: в июне «Сибирский сад Леонтьевых» собирает всех желающих на сбор жимолости, в июле - земляники, малины, смородины.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

КАК ДОБРАТЬСЯ

Питомник «Сибирский сад Леонтьевых»

Адрес: 14-й км Байкальского тракта, д. Новолисиха, ул. Ягодная, 5.

Тел. 8-904-111-33-57.

На машине - до поселка Новолисиха, далее по указателям. Машину можно оставить на парковке бесплатно.

Автобусом: маршрут № 416 сквер Кирова – Новолисиха. Или любые другие, следующие от остановки «Софьи Перовской» в садоводства по Байкальскому тракту: №№ 103, 111, 112, 115, 140, 142. А также маршрутка № 524 автовокзал - Листвянка.

Сайт: http://sibsad-irk.ru

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Добро пожаловать в «Сибирский сад Леонтьевых»!

- собственное производство

- многолетний опыт

- научный подход

- новейшие сорта, районированные для нашего региона

- широкий ассортимент плодовых культур

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- услуги доставки по г. Иркутску и Иркутскому району

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- услуги по посадке саженцев

Сибирский сад Леонтьевых.

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