В сети появилось первое фото с места крушения Ми-8 в Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-03T14:06:37+03:00

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Вертолет Ми-8 взлетел с аэродрома в Усть-Куте в Иркутской области 2 сентября. Он взял курс в соседний Казачинско-Ленский район, в поселок Кунерма. Нужно было провести там аэрофотосъемку для Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья. На борту крылатой машины были трое членов экипажа: командир Антон Марков, пилот Евгений Катышев и бортмеханик Алексей Усольцев. У всех – большой опыт полетов за плечами, но этот оказался для них последним.

Связь с вертолетом пропала в 11 часов по местному времени. А затем и сам Ми-8 исчез с радаров. Еще была надежда, что все обойдется… На их поиски авиакомпания, которой принадлежит судно, отправила другой Ми-8. Через несколько часов к операции подключили еще и самолет Ан-26. А следом задействовали еще один вертолет и два самолета. Весь маршрут пропавшего борта обследовали, но безрезультатно. Темнело, нужно было приостанавливать розыск вертолета до следующего утра. Но даже и тогда многие продолжали верить в чудо, что, возможно, произошла жесткая посадка и все живы, ждут помощи.

.Фото: Наталья ВИБЕ

- На рассвете 3 сентября поиски были продолжены, однако из-за непогоды был взят перерыв, - сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре. – Как только туман отступил, удалось с высоты заметить обломки пропавшего вертолета Ми-8 в 290 километрах от Усть-Кута.

Посадить вертолет в месте крушения оказалось невозможно. И спасателям пришлось приземлиться в полутора километрах восточнее. Они пешком через горный хребет пробились к обломкам. Увы, но помочь было некому - никто из экипажа разбившегося вертолета не выжил.

Бортмеханик Алексей Усольцев не дожил до своего 40-летия два дня. Фото: соцсети

В семье командира погибшего экипажа Антона Маркова это уже не первая трагедия. Пять лет назад, 6 мая 2013 года на Нижней Тунгуске сгорел Ми-8. Командиром вертолета был отец Антона – Игорь Марков. Тогда он и еще шестеро человек были брошены на борьбу с паводками. На борт загрузили почти две тонны аммонита (взрывчатки) и двинулись в сторону села Преображенка, чтобы освободить течение от заторов и раздробить лед . Освободили! Но себя спасти не смогли. В вертолете произошел взрыв, все, кто находился внутри, погибли. Еще один летчик - бортмеханик Алексей Усольцев не дожил до своего дня рождения всего ничего. 4 сентября ему бы исполнилось 40 лет.

Место крушения Ми-8. Фото: соцсети

Но что стало причиной трагедии? Известно, что вертолет проходил плановое техническое обслуживание 23 июля, а перед вылетом - обязательный техосмотр. Сейчас в причинах трагедии разбираются следователи. Как сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, возбуждено уголовное дело. Пока - за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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