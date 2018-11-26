Проезд в автобусах Иркутск-Ангарск подорожает до 100 рублей

Ежедневно из Ангарска в Иркутск ездят сотни человек. И в обратную сторону не меньше! Кто на работу, кто на учебу - автобусы пустыми в рейс не отправляются. И вот новость: с 1 декабря их расходы увеличатся. Проезд подорожает с 90 рублей до 100.

Решение об увеличение стоимости билета на своих маршрутах приняла одна из компаний. Итак, новые правила касаются автобусов №376 и №377.

- Это связанно с увеличением цен на бензин и обслуживание машин, - рассказал корреспонденту «КП» один из водителей.

Ругать перевозчиков за это вряд ли стоит. К этой же мере, к слову, уже прибегли коллеги-шоферы, обслуживающие городские маршруты в Ангарске. Более того, в областной службе по тарифам пояснили, что повышение цен было одобрено еще летом:

- Приказ об увеличение тарифов был подписан в июне, с этого момента компании могли по своему усмотрению изменять цену проезда в пределах установленных норм.

К радости пассажиров, не все фирмы изменили стоимость. Пассажиры автобусов №372 и №375 сохранили прежние расценки – 90 рублей за билет в одну сторону. И, как минимум, до начала 2019-го никаких новых изменения не ожидается.

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