Сибирячка, которая перевела лже-актеру Крису Хемсворту 1 миллион: муж до сих пор не знает о моей глупости

Сводка полиции выглядит, как анекдот: «Жительница Иркутска в соцсетях начала переписку с американским актером Крисом Хемсвортом (это голубоглазый блондин, известный по роли Тора в фильмах по комиксам Marvel — прим. ред.). Под видом артиста скрывался мошенник. Жулик изъявил желание приехать к потерпевшей в Иркутск. Но чтобы встреча состоялась, лже-актер попросил перевести ему денежные средства для получения страховки и оплаты стоянки частного самолета. Гражданка взяла кредит и перевела на счет злоумышленника более 980 тысяч рублей. Больше виртуальный друг на связь с потерпевшей не выходил...».

Увы, это никакой не анекдот, а печальная правда жизни: русские женщины и в 2018 году верят в принцев на белом коне, а в нашем случае на частном самолете.

Любительнице Тора Елене Петровой (имя изменено — прим. ред.) — 42 года. Пикантности ситуации добавляет еще и то, что она – дама семейная. Двое детей, супруг. Вместе они уже 15 лет, но в последнее время отношения с мужем не складывались.

- Фактически только живем вместе, я ему стала не интересна, да и занят он постоянно на работе. Чувства у нас уже не те. Остыли, - вздыхает дама.

Хотелось сибирячке снова почувствовать себя любимой. А тут как раз сообщение в twitter пришло. Да не от какого-нибудь сантехника из соседнего подъезда, а от голливудской знаменитости!

«Привет! Я Крис Хемсворт, известный актер из Австралии, живу в Лос-Анджелесе. Ты такая симпатичная, давай познакомимся», - написал «артист» по-английски.

Как нашел ее аккаунт? Почему именно на нее обратил внимание? Вместо того, чтобы задать себе простые вопросы, Елена втайне от супруга любовалась фото красавца Криса.

- Я — не фанатка Хемсворта. Но мужчина он — красивый, чего уж скрывать, - говорит Петрова. - Я посмотрела в интернете, что Крис женат на сногсшибательной красотке, испанской модели Эльзе Патаки. Да, у них трое детей - лапочка-дочка и сыновья-близняшки. Но ведь и моя семья со стороны кажется идеальной. Мой муж не пьет и не бьет. Вроде, все нормально со стороны. Но для меня главное – чувства.

«Хэмсворты, видимо, тоже поддерживают легенду об идиллии на публику», - рассудила иркутянка и с головой ушла в романтическую переписку.

«СУПРУГ ДАЖЕ НЕ ЗАМЕТИЛ»

Эпистолярные шуры-муры продолжались два месяца.

- В какой-то момент я поняла, что с Крисом общаюсь больше, чем с мужем, - признается Елена. – Супруг вообще ничего не замечал, ему было не до меня. А я вся была в этом интернет-романе. С головой!

Лже-Крис действовал умело. Осыпал комплиментами, спрашивал о делах, семье, детях, чем увлекается, что любит. Словом, обо всяких пустяках, которые так важны женщине. А в конце октября Крис заговорил о возможной встрече. Мол, хочет прилететь в Сибирь к своей Золушке.

- И меня в Австралию приглашал приехать! – добавляет Елена. - Но мы решили, что сначала Крис прилетит ко мне.

Единственной помехой на пути голливудского миллионера стали... деньги.

- Крис написал, что возникли трудности, - продолжает сибирячка. – Попросил помощи. И предупредил, что со мной свяжется его юрист.

В тот же день Петровой написал адвокат псевдо-Тора, некий Уильям Бредли. Он объяснил женщине, что у его клиента пока нет в наличии свободных денег. А финансы необходимы, чтобы оплатить визу, страховку для путешествия и — главное — стоянку частного самолета, на котором в Иркутск из города ангелов прибудет к Елене прекрасной ее супергерой.

Адвакат просил Елену прислать деньги на страховку для актера.

-Хэмсворт обещал вернуть все до копейки, - уверяет Елена. – Выслал даже фото водительского удостоверения. Мол, вот у тебя теперь есть мои персональные данные.

В распоряжении «Комсомолки» оказались эти «птичьи» водительские права. Удивительно, но Петрову не смутило, что фотография на документе — это снимок с одной из премьер Хемсворта, который гуляет по всемирной паутине.

Мошенник присылал своей жертве водительское удостоверение "Криса".

- Конечно, с самого начала было ясно, что это афера, - корит теперь себя Елена. - У меня просто отключился мозг. Не знаю, как могла быть такой дурой! Ну зачем, скажите, звезде Голливуда просить деньги на стоянку личного самолета, кода у него денег куры не клюют?

БОГАТЕНЬКИЙ КРИС

Настоящий Крис, действительно, является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Его имя ежегодно попадает в список журнала Forbes, как одного из самых состоятельных артистов: четвертая строчка с общим доходом в 64,5 миллиона долларов. Однако Елена, зная это, все равно побежала в банк и взяла кредит на 1 миллион рублей.

Кстати, Петрова работает финансистом. Будь она менее честной, могла бы взять нужную сумму и на работе. К счастью, у нашей героини лишь один недостаток — наивность.

Деньги она, не раздумывая, перекинула своей тайной пассии. Вернувшись из банка, женщина тут же написала Крису: «Дорогой, я всё сделала. Жду». А в ответ тишина. Вскоре все аккаунты, на которые писала сибирячка, оказались удалены.

- Мой муж до сих пор ничего не знает, - признается Елена. – Как буду расплачиваться с кредитом в тайне от супруга, не знаю. Скорее всего, совру, мол, урезали зарплату…

Елена понимает, что мошенника, скорее всего, не найти, но она все равно написала заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рапортуют иркутские силовики. - Нашим сотрудникам удалось вычислить IP-адрес афериста. Он зарегистрирован в США. Но лже-Хэмсворт мог использовать специальные программы-шифровальщики и спокойно действовать хоть из Иркутска, хоть из любого другого города мира.

p.s. А сейчас представьте на секунду, что это был вовсе не мошенник. Что если (о ужас!) это реальный Хемсворт решил срубить бабла на своих русских поклонницах? Шутки-шутками, но в интернете уже появился мем с Крисом: «Просто на студии задержали зарплату».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана САВЧУК, практикующий психолог:

Захотела примерить на себя чужую роль

- Когда видишь такую ситуацию, начинаешь думать, ну как так можно верить в сказки, когда все ясно, как божий день? Ведь знаменитый актер в принципе не может заинтересоваться такой персоной. Ответ – определенная психика. Женщина не в состоянии остановиться и подумать о безопасности, когда поймала кураж. Человек находясь под социальным гипнозом, присваивает чужую роль и начинает ею жить. Женщина понимает, что это обман, но продолжает проживать свое «удовольствие». У героини как только появился ухажер из другой социальной группы, она тут же решила, что она достойна и срочно должна действовать. Это и есть «жить в роли». И не нужно здесь искать других смыслов. Это чистой воды биология. Нет, она не начиталась сказок. Есть масса женщин, которые упиваются любовными романами, но при этом они не доверятся первому встречному. Что касается мужа, то и он живет по принципу: «Оставьте меня в покое, я же женился на тебе, что ее нужно?». Поэтому даже не заметил эмоционального состояния своей жены. Увы, таких мужчин достаточно много.