Массовое ДТП на Байкальском тракте в Иркутске: столкнулись более 10 легковых автомобилей

Сразу несколько аварий с участием более 10 легковых автомобилей и грузовика произошли на Байкальском тракте между поселками Новая Разводная и Молодежный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/682531" frameborder="0"></iframe> ДТП на Байкальском тракте в Иркутске.Видео сообщества ДТП 38RUS.

Утром 17 декабря, очевидцы сообщили, что на Байкальском тракте произошли массовые столкновения автомобилей. По предварительной версии, это могло произойти из-за погодных условий, трасса была занесена снегом. Один из свидетелей сообщил подробности увиденного в социальных сетях.

- Проезжал мимо, насчитал около 17 автомобилей, примерно 10 автомобилей столкнулись под мостом, - поделился молодой человек. – Еще около 7 до моста.

В пресс-службе ГИБДД по Иркутской области подтвердили информацию лишь о двух авариях.

- Инспекторы ДПС зарегистрировали два происшествия с участием четырех автомобилей. - уточнили в ведомстве. - Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

Остальные водители попавшие в аварии решили не обращаться к инспекторам для оформления протоколов о ДТП за малозначительностью повреждений машин. Движение по трассе временно ограничено. Полицейские изучают место происшествия и устанавливают детали случившегося.

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