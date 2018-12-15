2018-12-15T18:18:57+03:00
Происшествия

Нападение на школу в Улан-Удэ: начался суд над подростком, который устроил резню

Первое заседание назначено на 18 декабря
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Нападение на школу в Улан-Удэ: начался суд над подростком, который устроил резню.Нападение на школу в Улан-Удэ: начался суд над подростком, который устроил резню.
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В Бурятии определили дату первого слушания инцидента сколыхнувшего всю страну. 18 декабря суд рассмотрит дело о нападении на 5-ю школу в военном городке Сосновый Бор неподалеку от Улан-Удэ. Напомним, трагедия произошла 19 января, когда учащийся 9 класса местной школы вломился в свой кабинет полный школьников с коктейлем Молотова и устроил там пожар. Детей, которые в ужасе начали выбегать из класса он попытался зарубить топором. Лишь по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв. Однако пять учеников и их учительница получили тяжелые травмы.

- По результатам медицинской экспертизы нападавший признан невменяемым, - сообщили в пресс-службе СУ СК России. - Ему предъявлено обвинение по статьям покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение чужого имущества и угроза убийством. Собранных улик достаточно, чтобы его признали виновным.

Класс, на который напал школьник.

Класс, на который напал школьник.

Мотивы, которые сподвигли парня из Улан-Удэ устроить резню, стали известны уже через несколько дней после трагедии. Он и двое его сообщников подражали печально известным Эрику Харрису и Дилану Клиболду, застрелившим 13 человек в американской школе Колумбайн 19 лет назад. Подросток через соцсети вступил в группы, посвященные американских стрелкам. Также следователи обнаружили личный дневник бурятского школьника, который был полон размышлениями о насилии и ненависти. Почти год с момента задержания, трое нападвших заключены под стражу в СИЗО, срок ареста им продлевают каждые два месяца.

«Комсомолка» выяснила, чем именно занимается за решеткой малолетний организатор нападения.

- Все время я посвящаю учебе, - рассказал школьник в беседе с психологом, - Сейчас, например, читаю Джека Лондона.

Обвиняемый в СИЗО

Обвиняемый в СИЗО

А вот его жертвы, которые пострадали при нападении на школу, до сих пор не могут прийти в себя, восстанавливаясь от полученных травм. Так, одна из учениц уже перенесла несколько тяжелейших операций. По крупицам хирурги из Санкт-Петербурга собирали детские пальцы, которых она лишилась в тот день.

Еще одной школьнице на лечение потребовалось 9 месяцев. Левая рука и нога девочки парализованы. Такие травмы остались после того, как нападавший подросток ударил ее топором по голове. Родители пострадавшей ученицы через суд добиваются от школы компенсации в 13 миллионов рублей.

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