На участке федеральной трассы в Тайшетском районе Иркутской области произошла авария с участием трех автомобилей. Легковой автомобиль «Toyota Corolla Fielder» поочередно столкнулся с фурами «Volvo» и «Mercedes». В результате ДТП, молодой человек, находившийся за рулем легковушки погиб на месте.

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

Водитель «Toyota Corolla Fielder» двигался по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе. Неподалеку от села Облепиха, 26-летний мужчина попытался обогнать грузовик «Mercedes», однако не справился с управлением. Машину закрутило и она вылетела на встречку, где столкнулась с большегрузом «Volvo». От удара автомобиль влетел в дорожное ограждение, после чего попал под колеса «Mercedes».

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

- Молодой человек погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. – Водители грузовых фур не пострадали.

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

Проводится доследственная проверка. Инспекторы ДПС исследуют место аварии и опрашивают участников ДТП. Причины аварии выясняются.

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Иркутской области: при лобовом столкновении «Lifan» и «Нива» пострадали 3 человека. Проводится доследственная проверка [фото]. Подробнее.

Массовое ДТП на Байкальском тракте в Иркутске: столкнулись более 10 легковых автомобилей. Причиной массового ДТП на Байкальском тракте в Иркутске могли стать плохие погодные условия [видео]. Подробнее.