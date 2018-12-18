2018-12-18T14:30:32+03:00
Общество

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб

Водители грузовых фур не пострадали [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.
Изменить размер текста:

На участке федеральной трассы в Тайшетском районе Иркутской области произошла авария с участием трех автомобилей. Легковой автомобиль «Toyota Corolla Fielder» поочередно столкнулся с фурами «Volvo» и «Mercedes». В результате ДТП, молодой человек, находившийся за рулем легковушки погиб на месте.

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

Водитель «Toyota Corolla Fielder» двигался по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе. Неподалеку от села Облепиха, 26-летний мужчина попытался обогнать грузовик «Mercedes», однако не справился с управлением. Машину закрутило и она вылетела на встречку, где столкнулась с большегрузом «Volvo». От удара автомобиль влетел в дорожное ограждение, после чего попал под колеса «Mercedes».

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

- Молодой человек погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. – Водители грузовых фур не пострадали.

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

Проводится доследственная проверка. Инспекторы ДПС исследуют место аварии и опрашивают участников ДТП. Причины аварии выясняются.

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

ДТП в Иркутской области: на трассе Р-255 «Сибирь» «Toyota» столкнулась с фурами «Volvo» и «Mercedes», один человек погиб. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Иркутской области: при лобовом столкновении «Lifan» и «Нива» пострадали 3 человека. Проводится доследственная проверка [фото]. Подробнее.

Массовое ДТП на Байкальском тракте в Иркутске: столкнулись более 10 легковых автомобилей. Причиной массового ДТП на Байкальском тракте в Иркутске могли стать плохие погодные условия [видео]. Подробнее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Новости 24
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына