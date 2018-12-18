2018-12-18T10:57:31+03:00
Общество

ДТП в Иркутской области: при лобовом столкновении «Lifan» и «Нива» пострадали 3 человека

Проводится доследственная проверка [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Иркутской области: при лобовом столкновении «Lifan» и «Нива» пострадали 3 человека. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.ДТП в Иркутской области: при лобовом столкновении «Lifan» и «Нива» пострадали 3 человека. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.
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Очевидцы сообщили, что на Качугском тракте в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области произошла авария с участием автомобилей «Lifan» и «Нива».

ДТП произошло на 48-ом километре Качугского тракта, когда находившаяся за рулем автомобиля «Lifan» 64-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Нива». В полиции подтвердили информацию о происшествии.

ДТП в Иркутской области: при лобовом столкновении «Lifan» и «Нива» пострадали 3 человека. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

ДТП в Иркутской области: при лобовом столкновении «Lifan» и «Нива» пострадали 3 человека. Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами.

- При аварии пострадал 61-летний водитель «Нивы» и его 59-летняя пассажирка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. – Водителю иномарки также потребовалась медицинская помощь.

Проводится дослественная проверка. Инспекторы ДПС осмотрели место происшествия и выясняют все подробности случившегося.

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