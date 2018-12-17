17 Дек. 16:24 2018-12-17T16:25:11+03:00

ДТП в Иркутской области: автобус с 14-ю пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Пассажирский автобус «Kia Cosmos» перевозивший рабочих в Зиминском районе Иркутской области попал в аварию. На заснеженной трассе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

Одной из возможных причин аварий могла стать плохая погода. Снежная метель замела дорогу.

- Находившийся за рулем автобуса мужчина не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ГИББД по Иркутской области. – Вылетев в кювет, автобус перевернулся. Никто из 14 пассажиров не пострадал.

Место происшествия исследовали инспекторы ДПС. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

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