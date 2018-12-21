«Ёхор»: встретим Новый год вкусно!

Приближаются новогодние торжества. Многие уже задумываются о том, чем порадовать себя и близких, что приготовить вкусного к праздничному столу. Однако какие бы изыски ни появлялись в современном меню, традиционным сибирским блюдом всегда были и остаются пельмени. Ну а Сагаалган, Новый год по восточному календарю, сложно представить без главного блюда бурятской кухни - поз, или бууз.

Согласно легенде, раньше позы делали в форме юрты, в центре которой находится очаг, а дым выходит из отверстия в крыше. Как и юрта, настоящая бурятская поза обязательно должна быть с аккуратной дырочкой посередине. При этом, заворачивая мясо в тесто, в идеале нужно сделать 33 защипа.

Сегодня производственное предприятие «Ёхор» из Улан-Удэ выпускает три вида поз - «Ёхор», «Домашние» и «Иркутские». Все они лепятся только вручную, причем это касается всего процесса, начиная от замешивания теста, нарезки мяса, лука, и заканчивая лепкой самих бууз.

В позах «Ёхор» присутствует три вида мяса - говядина, конина, свинина.

В традиционном рецепте мясо и лук мелко рубятся, а тесто используется самое простое - без дрожжей.

Примечательно, что в производстве поз предприятие «Ёхор» использует только мясо животных, выращенных на территории Бурятии. Оно отличается повышенным содержанием белка и меньшим количеством жира. Также мясо обязательно должно быть охлажденным, потому что замороженное приобретает совсем иной вкус.

Готовить позы нужно обязательно на пару, желательно в специальной эмалированной кастрюле с поддоном.

Едят позы только руками, надкусывая сначала нижнюю часть и выпивая сок. Кстати, к буузам лучше всего подходят черный или зеленый чай с молоком.

Ёхор - это бурятский народный танец-хоровод, который объединяет людей. ООО «Производственное предприятие «Ёхор» - это компания, которая выпускает полуфабрикаты, собирающие за одним столом ценителей традиционной вкусной и полезной пищи.

Сейчас под брендом «Ёхор» выпускается свыше 100 наименований различных полуфабрикатов, и эта линейка постоянно расширяется. Технологи разрабатывают новые рецепты, делая упор в первую очередь на качество.

Продукция компании прочно вошла в ассортимент магазинов. Она производится в Улан-Удэ и пользуется большой популярностью в Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии и Туве.

Пельмени, котлеты, позы, вареники и другие полуфабрикаты можно встретить на рынках и во многих супермаркетах.

Полуфабрикаты «Ёхор» сделаны на современном производстве, но на вкус, как домашние. Продукция соответствует стандартам безопасности Таможенного союза (EAC) и отмечена знаком качества «Сделано в Бурятии».

Сегодня «Ёхор» совершенствует технологию производства и расширяет линейку полуфабрикатов. На предприятии очень дорожат качеством. В каждое изделие сотрудники компании вкладывают частичку своей души. И когда вся семья соберется за одним столом, «Ёхор» закружит участников трапезы в настоящем хороводе вкуса.

КОНКРЕТНО

Адрес производства и отдела сбыта предприятия:

г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 16, корпус 1, офис 2.

Тел./факс (3012) 29-77-35.

Офис официального дилера ООО ПП «Ёхор» в Иркутске:

ул. Петрова, 62.

Тел. (3952) 779-545.

http://oooket.ru

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