Врачи провели патологоанатомическую экспертизу умершего от онкологии Влада Шестакова, помочь которому просили Путина

Врачи из Иркутской области провели патологоанатомическое исследование тела умершего от онкологии трехлетнего Влада Шестакова из Черемхова, помочь которому просили на пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря прошлого года. Вскрытие проводили иркутские врачи и независимый судебно - медицинский эксперт из Новосибирска Станислав Граховский. Его привлекли по просьбе мамы ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/683406" frameborder="0"></iframe> Пока бьётся твое сердце.Она борется за жизнь своего трехлетнего сына даже когда врачи вынесли ему смертельный приговор. И как за последней надеждой, она обратилась за помощью к президенту

- По итогам патологоанатомического исследования прижизненный клинический диагноз ребенка полностью подтвержден, лечение соответствовало диагнозу, - заключили медики.

Напомним, мальчик скончался в ночь с 9 на 10 января от страшной болезни - рака 4 стадии с метастазами в легких. Семья малыша не сдавалась до последней минуты жизни Владика. За два с половиной года ребенку трижды делали курс химиотерапии, возили в столичные клиники и даже обращались к заграничным специалистам. Ответ был один – шансов нет. Все изменилось тогда, когда пришел ответ от стамбульских врачей. Они были готовы принять больного, но гарантий на выздоровление не давали. За попытку вылечить Влада турки запросили 78 тысяч долларов. Цена не маленькая. В интернете открыли сбор средств. Но возникла новая проблема – мальчик не перенесет перелета. Тогда - то журналист и попросил о помощи своему маленькому земляку у Путина. Иркутские врачи вместе с московскими провели телеконсультацию, но с места ситуация не сдвинулась – Влад Шестаков нетранспортабелен. Последнее время ребенок находился в крайне тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии, подключенный к искусственной вентиляции легких.

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