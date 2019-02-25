2019-02-25T09:14:05+03:00
Общество

Верховный шаман России о жертвоприношении верблюдов: такого обряда у нас нет

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол осудил обряд в Иркутской области
ОЛЕГ ФЕДОРОВ
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Верховный шаман России о жертвоприношении верблюдов: это личная инициатива Артура Цыбикова, такого обряда у нас нет. Фото: Артур Цыбиков.Верховный шаман России о жертвоприношении верблюдов: это личная инициатива Артура Цыбикова, такого обряда у нас нет. Фото: Артур Цыбиков.
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Вторую неделю не утихают горячие споры вокруг жертвоприношения верблюдов под Ангарском в Иркутской области. Ролик в сети интернет осуждают огромное количество защитников животных и представителей шаманских организаций. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол считает, что такое жертвоприношение не было необходимым.

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Фото: личная страница в Кара-оола Долчун-оола в соцсетях.

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Фото: личная страница в Кара-оола Долчун-оола в соцсетях.

- Жертвоприношение верблюдов, что это личная инициатива Артура Цыбикова,- рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске верховный шаман России. – Он хочет придумать что-то новое, а шаманизм – это традиционное верование и такого обряда у нас нет.

Напомним, что в интернете появился ролик, где на огромном костре сжигают туши верблюдов. Пять животных, по задумкам организаторов, были принесены в жертву во имя укрепления народов России. Большинство же шаманистов убеждено, что верблюд - священное животное и не может приноситься в жертву, тем более в таких количествах.

- Обычно мы используем одного барана,- рассказывает Кара-оол Допчун-оол. – Нельзя сжигать кости и шкуру, потому что огонь забирает только чистое. Мы сжигаем курдюк, грудинку и делаем это только тогда, когда животное убили чтобы поесть. Специально ради жертвоприношения мы животное не закалываем.

Кроме того, верховный шаман России рассказал, что в июне пройдет съезд всех шаманов, где будет решаться вопрос о поступке Артура Цыбикова. Его могут снять с поста представителя верховного шамана в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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