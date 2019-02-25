2019-02-25T15:25:12+03:00
Общество

Подложили свинью: появилось еще одно скандальное видео с поздравлением полицейских в Улан-Удэ

В новом ролике аниматор в костюме поросенка обнажается перед полицейскими [видео]
ОЛЕГ ФЕДОРОВ
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Подложили свинью: появилось еще одно скандальное видео с поздравлением полицейских в Улан-Удэ. Фото: скриншот видео группы Инцидент Иркутск.Подложили свинью: появилось еще одно скандальное видео с поздравлением полицейских в Улан-Удэ. Фото: скриншот видео группы Инцидент Иркутск.
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На просторах интернета появилось второе видео с того самого празднования 23 февраля в отделении полиции № 2 города Улан-Удэ. Только на этот раз в кадре уже не гибкая стриптизерша, а огромная свинья. Аниматор в костюме символа 2019 года обнажается перед стражами правопорядка под «Потанцуем?», и исполняет шуточный танец на стуле. После этого, он под всеобщий смех начинает приставать к полицейским, лезет обниматься, в общем, ведет себя как настоящее хряк. Каково? Разошлись полицейские!

Подложили свинью: появилось еще одно скандальное видео с поздравлением полицейских в Улан-Удэ.Видео группы Инцидент ИркутскПредоставлено "КП"

А ведь буквально сутки назад на всю страну прогремел еще один ролик с праздника 23 февраля в том же отделении, где перед полицейскими станцевала стриптизерша. Зрелищнее некуда. Вот девушка заходит в неглиже в полный зал через главный вход и подходит к своему основному инструменту труда – стулу в центре аудитории. Дальше девушка в откровенном наряде начинает виртуозно демонстрировать знание элементов стрип-пластики. Многие мужчины, судя по кадрам, сначала были приятно удивлены и даже смутились, но потом оценили подарок по достоинству.

- Ох, оживились мальчики,- подметила автор видеоролика.

Из-за такого экстравагантного «подарка»из органов внутренних дел была уволена старший дознаватель, которая и организовала «горячее» поздравление. Чем закончится дефиле свиньи на столе и кто будет наказан, пока неизвестно. Первыми за все отвечают руководители.

- Руководству полиции республики вынесли предупреждения о неполном служебном соответствии,- сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Бурятия. – Их выдали за низкий уровень воспитательной работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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