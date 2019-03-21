2019-03-21T09:27:00+03:00
Здоровье

Лечебно-оздоровительный туризм Республики Корея в рамках выставки «Байкал тур»

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Лечебно-оздоровительный туризм Республики Корея в рамках выставки «Байкал тур». Фото: Предоставлено НОТКЛечебно-оздоровительный туризм Республики Корея в рамках выставки «Байкал тур». Фото: Предоставлено НОТК
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С 28 по 30 марта 2019 года в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» (ул. Байкальская, 253а) в рамках выставки «Байкал тур» будет представлен стенд «Лечебно-оздоровительный туризм Республики Корея».

Не упустите уникального шанса получить информацию о лечебно-оздоровительном туризме Республики Кореи непосредственно из уст ведущих представителей южнокорейских медицинских учреждений и туристических компаний.

Посетителям выставки свои услуги предложат около двадцати крупных медицинских учреждений Республики Корея, а именно:

*Представительство Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке

*Международная Клиника Святой Марии при Католическом университете Квандонг

*Больница Св.Марии г.Инчхон Католического Университета

*Больница Тэгу Фатима

*Многопрофильная больница Бунданг Чесенг

*Госпиталь Дэханг

*Госпиталь Бундан Сеульского Национального Университета

*Больница Сеульского Национального Университета(SNUH)

*Медицинский Центр Асан

*Медицинский центр "Сон"

*Университетский Медицинский Центр Сунчонхян

*Международный Медицинский Центр "ИНХА"

*Университетская Клиника Инха

*Клиника Восточной Корейской Медицины Часэн

*Клиника при университете Чунг-Анг

*Международный Медицинский Центр Чхонсим

*СMS Корея

*ЮЭС ТРАВЭЛ

*Kim's Travel DMC

*Korean Air

*Seongnam City, провинция Кёнги, Корея

В программе мероприятия:

фотосессия в ханбоках, мастер класс по изготовлению бумажных лотосов, сувенирные печати на красивых открытках, а так же гости смогут сделать массаж рук на корейских массажерах.

Вход свободный.

Справки по телефону (3952) 35-24-80.

Сибэкспоцентр: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а, павильон № 1.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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