2019-03-28T14:54:22+03:00
Общество

ЕГЭ в Иркутске 2019: выпускники, которых выгонят с экзамена, смогут пересдать его лишь через два года

К сдаче тестов ЕГЭ 2019 в Иркутске и области готовятся более 15 тысяч школьников
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ЕГЭ в Иркутске 2019: выпускники, которых выгонят с экзамена, смогут пересдать его лишь через два года.ЕГЭ в Иркутске 2019: выпускники, которых выгонят с экзамена, смогут пересдать его лишь через два года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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До государственных экзаменов осталось всего два месяца и десятки тысяч подростков замерли в ожидании неизбежного. В этом году масштабных изменений в ЕГЭ, которое сдают одиннадцатиклассники и в ОГЭ для девятиклассников, не произошло. И все же новшества есть. Что же ждет выпускников на ЕГЭ 2019 в Иркутске.

Начиная с этого года, чтобы получить допуск к обязательному экзамену по русскому языку, необходимо пройти устное собеседование. В Иркутской области его уже сдали почти 27 тысяч школьников. Собеседование длилось 15 минут, а для учеников с ограниченными физическими возможностями - 30 минут. Ребенку нужно было выполнить четыре задания. Сперва прочитать предложенный текст вслух, затем пересказать его. После чего подросткам нужно было выбрать тему и произнести по ней монолог. Финальный этап – собеседование с экзаменатором. К сожалению, с первой попытки новый тест сдали не все, на пересдачу отправили 391 школьника. Впрочем, у этих ребят будет еще две попытки, чтобы получить допуск к ОГЭ.

- Также, начиная с 2019 года, если ребенок нарушил процедуру экзамена, например, у него нашли телефон или шпаргалку, возможность пересдать предмет он сможет только через 2 года, - рассказала врио начальника отдела общего образования министерства образования Иркутской области Виктория Фирстова. – Эти изменения приняли еще в 2017 года, но вступили в силу они только сейчас.

Следить за порядком на экзаменах, как и всегда, в режиме онлайн, будут общественные наблюдатели.

Всего ЕГЭ 2019 в Иркутске и регионе будут сдавать 15 тысяч человек, из них более 14 тысяч выпускники 2019 года. И около 27 тысяч ребят предстоит сдать ОГЭ.

В этом году приоритеты молодежи в выборе предметов практически не изменились. Традиционный фаворит всех одиннадцатиклассников – обществознание. Но не только юными гуманитариями полна Иркутская область. Второй предмет в рейтинге выпускников – физика. Замыкает тройку биология, в этом году она оказалась популярнее истории. А вот у сдающих ОГЭ уже другие приоритеты, хотя обществознание также самый массовый экзамен, на пятки ему стремительно наступает информатика. Все больше юношей и девушек отдают ей свое предпочтение и надеются связать свою жизнь с миром высоких технологий.

Напомним, что начиная с 2022 года, школьников ждет еще один обязательный предмет – иностранный язык. В Иркутской области к нему готовятся не только дети, но и взрослые. Учителей Приангарья уже начинают отправлять на переподготовку, чтобы педагоги смогли подготовить учеников к сдаче экзамена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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