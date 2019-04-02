Строительство китайского завода по розливу воды на Байкале: суд запретил проводить любые работы на земельном участке

Скандальная история со строительством китайского завода по розливу питьевой воды на Байкале продолжает набирать обороты. Ранее против его возведения выступили жители сразу нескольких городов России. Свои подписи под петицией против завода поставили и знаменитости – в их числе телеведущая Елена Летучая и светская львица Виктория Боня. Не остался в стороне стилист и шоумен Сергей Зверев, который устроил одиночный пикет у стен Кремля в защиту озера. Король гламура, напомним, сам родом из Култука. А именно в этом поселке на берегу Байкала и возводился тот самый завод.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/699935" frameborder="0"></iframe> От кого спасать Байкал.Спецкор «КП» побывала на Байкале после скандала с незаконным строительством китайского завода. И задалась вопросом: а точно ли от китайцев нужно спасать священное озеро?Дина КАРПИЦКАЯ

Новый виток развития история получила 27 марта, когда на строительство наложили запрет и все работы заморозили. Прокуратура оспорила законность результатов экологической экспертизы. А на основании ее заключения, причем положительного, напомним, и дали зеленый свет на возведение спорного объекта. Решение в итоге признали незаконным. Далее события развивались так: в минувшую пятницу в Култук приехала делегация депутатов Государственной Думы России. Они постановили, что уже построенные сооружения на территории завода следует демонтировать. За чей счет? За счет собственника, разумеется. Понятно, что от такого предложения владелец может отказаться. Тогда, говорят депутаты, демонтажем будут вынуждены заняться власти региона, а затем предъявить судебный иск к собственнику. Кроме того, последний не избежит и участи рекультивировать болота, которые задели во время стройки.

- Следующий шаг – оспорить договор аренды на земельный участок, на котором должен был появиться завод по розливу питьевой воды, - прокомментировали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Накануне стало известно о том, что иск уже поступил в Арбитражный суд Иркутской области. Предварительное судебное заседание назначили на 7 мая. А пока по решению суда на участке запретили любые работы, стройка, напомним, заморожена. На такие меры были вынуждены пойти, чтобы исключить вероятность возобновления стройки третьими лицами.

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