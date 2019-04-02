Полуфабрикаты «Ёхор»: широкий ассортимент и достойное качество

Ёхор - это бурятский народный танец-хоровод, который объединяет людей. А ООО «Производственное предприятие «Ёхор» - это компания, которая выпускает полуфабрикаты, собирающие за одним столом ценителей традиционной вкусной и полезной пищи.

Сейчас под брендом «Ёхор» выпускается свыше 100 наименований различных полуфабрикатов, и эта линейка постоянно расширяется. Технологи разрабатывают новые рецепты, делая упор прежде всего на качество. Полуфабрикаты «Ёхор» сделаны на современном производстве, но на вкус как домашние. Продукция соответствует стандартам безопасности Таможенного союза (EAC) и отмечена знаком качества «Сделано в Бурятии».

Продукция компании прочно вошла в ассортимент магазинов. Она производится в Улан-Удэ и пользуется большой популярностью в Иркутской области, Красноярском крае, Хакасии и Туве.

Пельмени, котлеты, позы, вареники и другие полуфабрикаты можно встретить на рынках и во многих супермаркетах.

Примечательно, что в производстве большинства полуфабрикатов предприятие «Ёхор» использует только мясо животных, выращенных на территории Бурятии. Оно отличается повышенным содержанием белка и меньшим количеством жира. Также здесь отдают предпочтение охлажденному мясу, потому что замороженное придает готовому продукту совсем иной вкус.

Сегодня «Ёхор» совершенствует технологию производства и расширяет линейку продукции. На предприятии очень дорожат качеством. В каждое изделие сотрудники компании вкладывают частичку своей души. Поэтому блюда, приготовленные из полуфабрикатов «Ёхор», сложно отличить от домашних. Они такие же вкусные и полезные.

КОНКРЕТНО

Адрес производства и отдела сбыта предприятия:

г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 16, корпус 1, офис 2.

Тел./факс (3012) 29-77-35.

Офис официального дилера ООО ПП «Ёхор» в Иркутске: ул. Петрова, 62.

Тел. (3952) 779-545.

http://oooket.ru

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