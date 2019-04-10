Вакансии в Иркутске 2019: проще всего найти работу в страховании, медицине и в банках

Вы медик? Перед вами все дороги открыты. По данным службы «охотников за головами» -компании HeadHunter, к марту этого года на одно свободное место в этой сфере приходился максимум один соискатель. Кадров не хватает категорически, платить терапевту, работающему вахтой на севере, готовы 100 тысяч рублей. Уже решено, что докторов будут «выписывать» даже из-за границы, искать среди соотечественников, готовых вернуться на родину. Не больше двух претендентов на вакансии в Иркутске 2019 в банках и страховании.

Но, и это факт, увереннее всего на рабочих местах, кроме врачей, себя чувствуют вовсе не они. А учителя, ученые и...выпускники вузов, которые ищут работу. И никакого парадокса тут нет. Педагоги и работники науки просто крайне редко ищут другую работу. Хотя места есть. А молодым специалистам сам черт не брат.

Выпускников вузов ждут в сфере продаж и СМИ

«Несмотря на оптимизм начинающих специалистов, с определенными трудностями они точно могут столкнуться: в начале 2019 года среди тех, кто только начинает карьеру, на одно рабочее место претендуют около тринадцати соискателей», - отмечает пресс-секретарь компании HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

В 2018 году в Иркутске среди всех опубликованных вакансий на hh.ru, только 6% предназначалось для студентов и начинающих специалистов. Где готовы принять начинающих? Отмечают, что готовы взять на работу специалиста без опыта и потом доучивать, тратя время и силы сотрудников, чаще всего в сфере продаж, туриндустрии, при поиске административного персонала, консультантов. Они востребованы как айтишники, нужны в СМИ. Как минимум, это означает: несмотря на то, что на 1 место в сфере развлечений и СМИ сегодня претендуют 7 человек, а среди административного персонала — 6, подходящего кандидата на должность найти сложно. Поэтому студенты и не унывают.

У начальства с работой проблемы

У тех, кто уже состоялся в профессии и даже достиг определенных вершин, свои сложности. Очень тяжело найти новую работу руководителям и спецам по по безопасности. Они на рынке - «товар» штучный. Ответственность огромная. Зарплата соответствует. А вакансии освобождаются не так уж часто. На одно предложение о работе, а вакансии в Иркутске 2019 для них не так часты, откликаются 5-7 соискателей.

А на каждую из имеющихся вакансий в в Иркутске 2019 года в госслужбе откликается сразу по 14 соискателей – конкуренция просто нереальная. Впрочем, большинство желающих сразу отмечается кадровиками. Стать большими начальниками мечтают многие, однако не каждый может стать эффективным управленцем - для этого нужны знания и большой опыт.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Работу найдет каждый!

Менеджер по подбору персонала кадровой компании Анастасия Мухтанова:

- Я считаю, что в Иркутске нет такой работы, на которую невозможно устроиться. Все зависит в первую очередь от уровня компетентности соискателя. Иногда к нам обращаются люди, которые не могут найти работу по специальности, и в процессе разговора выясняется, что им просто не хватает квалификации для того, чтобы претендовать на желанную вакансию. Такую ситуацию несложно исправить, если подтянуть свои знания в и стать высококвалифицированным работником. Тогда работодатель, рассмотрев большое количество претендентов на должность, с большей долей вероятности обратит внимание именно на вас.

КОНКРЕТНО

Топ-10 самых востребованных профессий в Иркутске:

1) Врачи – от 20 до 100 тысяч

2)Врачи-эксперты – от 30 до 120 тысяч

3)Медицинские сестры – от 12 до 39 тысяч

4)Менеджеры по работе с клиентами банков – от 20 до 150 тысяч

6)Повары – от 25 до 102 тысяч

7)Маркетологи – от 10 до 60 тысяч

8) Инженеры – от 20 до 90 тысяч

9) Водители – от 10 до 100 тысяч

10)Строители разных специальностей – от 24 до 100 тысяч

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