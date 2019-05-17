ДТП в Иркутске: водитель иномарки сбил ребенка на улице Школьная

В Ленинском районе Иркутска произошла еще одна жуткая авария, в которой пострадал ребенок. ДТП случилось неподалеку от остановки Школьная по улице Розы Люксембург.

По словам очевидцев аварии, водитель был сильно пьян. А мальчик, который попал под колеса «Тоиота Витц» получил переломы рук и ног и его уже забрала бригада врачей скорой помощи.

- Мальчик жив, - прокомментировали состояние подростка в отделе пропаганды ГИБДД «Иркутское».

Инспекторы ГИБДД выясняют подробности аварии. Фото: группа ДТП38Rus.

На место происшествия уже прибыли инспекторы ДПС. Полицейским предстоит выяснить все подробности случившегося и провести медосвидетельствование водителя, которое установил был ли в его крови алкоголь. Информация уточняется.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что 12 -летний мальчик ехал на велосипеде по тротуару, когда в него влетела иномарка. 22-летний мужчина не имеющий водительских прав, поворачивал в переулок Дыповского с улицы Розы Люксембург и не справился с управлением. Проводится доследственная проверка.

Напомним, что ранее утром 15 мая на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Байкальская погиб 17-летний школьник. Одиннадцатиклассник спешил на пробный экзамен по русскому языку, когда его сбил водитель «Мерседеса». Водитель бросил свою иномарку в одном из соседних дворов, оставив мальчишку умирать посреди дороги. Именно там его и нашли родители, проезжавшие в этот момент мимо. Почти сутки виновник аварии скрывался от полицейских. Когда же его задержали, то на допросе мужчина рассказал, что сбежал от испуга. Уже завтра 18 мая суд должен избрать ему меру пресечения.

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