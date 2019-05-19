2019-05-19T13:55:14+03:00
Происшествия

Лесной пожар возле садоводства «Энергия» остановили под Иркутском

На борьбу с огнем возле СНТ «Энергия» вышли пожарные и лесники
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Лесной пожар возле садоводства «Энергия» остановили под Иркутском. Фото: группа ДТП38RUS.Лесной пожар возле садоводства «Энергия» остановили под Иркутском. Фото: группа ДТП38RUS.
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В Приангарье на несколько дней установилась теплая сухая погода. А вместе с ней вернулись и лесные пожары. Один из них остановили в Иркутском районе на 4 километре Мельничного тракта возле садоводства «Энергия».

- Сообщение об угрозе природного пожара поступило в 16:53 по местному времени, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Силами МЧС и лесоохраны, огонь локализовали на площади 1 гектар.

Тушением очага занимаются два пожарных расчета и лесники.

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Лесные пожары в Иркутской области: помогают или мешают добровольцы тушить огонь. На данный момент в Приангарье зафиксировано четыре пожара. (подробности).

Лесные пожары в Иркутской области: огонь удалось «взять в кольцо». Сейчас главное — успеть потушить все очаги до наступления жары. (подробности).

Как горела Иркутская область: люди просили помощи в соцсетях. А более 400 добровольцев из Иркутска встретили День Победы в борьбе с пожарами у сел вокруг города. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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