Лесной пожар возле садоводства «Энергия» остановили под Иркутском
В Приангарье на несколько дней установилась теплая сухая погода. А вместе с ней вернулись и лесные пожары. Один из них остановили в Иркутском районе на 4 километре Мельничного тракта возле садоводства «Энергия».
- Сообщение об угрозе природного пожара поступило в 16:53 по местному времени, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Силами МЧС и лесоохраны, огонь локализовали на площади 1 гектар.
Тушением очага занимаются два пожарных расчета и лесники.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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