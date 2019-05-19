Лесной пожар возле садоводства «Энергия» остановили под Иркутском

В Приангарье на несколько дней установилась теплая сухая погода. А вместе с ней вернулись и лесные пожары. Один из них остановили в Иркутском районе на 4 километре Мельничного тракта возле садоводства «Энергия».

- Сообщение об угрозе природного пожара поступило в 16:53 по местному времени, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Силами МЧС и лесоохраны, огонь локализовали на площади 1 гектар.

Тушением очага занимаются два пожарных расчета и лесники.

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