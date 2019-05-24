2019-05-24T08:47:03+03:00
Общество

Судебные приставы подтвердили остановку строительства китайского завода по розливу воды на Байкале

Проверка показала, что строительство завода по розливу байкальской питьевой воды в поселке Култук Иркутской области заморожено [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Судебные приставы подтвердили остановку строительства китайского завода по розливу воды на Байкале. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области.Судебные приставы подтвердили остановку строительства китайского завода по розливу воды на Байкале. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
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Судебные приставы отчитались о выполнении решении суда о запрете на возведение скандально известного завода на берегу озера Байкал. Ранее строительство предприятия по розливу байкальской питьевой воды в поселке Култук вызвало шквал негодования по всей стране. В защиту экологии озера выступили жители нескольких городов России. А петиции против завода подписали такие знаменитости, как телеведущая Елена Летучая и светская львица Виктория Боня. Не остался в стороне от проблемы шоумен и стилист Сергей Зверев, который вышел к стенам Кремля, чтобы провести одиночный пикет. Напомним, что и сам король гламура родом из Култука, поселка в котором и начиналось стройка. На берег Байкала даже высаживался десант депутатов Государственной Думы России, которые приехали, чтобы самим увидеть и оценить обстановку.

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В итоге, по иску природоохранной прокуратуры, Кировский районный суд Иркутска отменил решение экологической экспертизы, позволившие собственнику приступить к возведению завода, после чего все работы на нем были заморожены.

- Во время очередной проверки было подтверждено, что строительство объекта в поселке Култук не ведется, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. -

Кроме этого в суде продолжается еще одно разбирательство. Прокуратура также добивается признания незаконным договора аренды земельного участка на котором и должен был появиться скандальный завод по розливу питьевой воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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