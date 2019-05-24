Судебные приставы подтвердили остановку строительства китайского завода по розливу воды на Байкале

Судебные приставы отчитались о выполнении решении суда о запрете на возведение скандально известного завода на берегу озера Байкал. Ранее строительство предприятия по розливу байкальской питьевой воды в поселке Култук вызвало шквал негодования по всей стране. В защиту экологии озера выступили жители нескольких городов России. А петиции против завода подписали такие знаменитости, как телеведущая Елена Летучая и светская львица Виктория Боня. Не остался в стороне от проблемы шоумен и стилист Сергей Зверев, который вышел к стенам Кремля, чтобы провести одиночный пикет. Напомним, что и сам король гламура родом из Култука, поселка в котором и начиналось стройка. На берег Байкала даже высаживался десант депутатов Государственной Думы России, которые приехали, чтобы самим увидеть и оценить обстановку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/699935" frameborder="0"></iframe> От кого спасать Байкал.Спецкор «КП» побывала на Байкале после скандала с незаконным строительством китайского завода. И задалась вопросом: а точно ли от китайцев нужно спасать священное озеро?Дина КАРПИЦКАЯ

В итоге, по иску природоохранной прокуратуры, Кировский районный суд Иркутска отменил решение экологической экспертизы, позволившие собственнику приступить к возведению завода, после чего все работы на нем были заморожены.

- Во время очередной проверки было подтверждено, что строительство объекта в поселке Култук не ведется, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. -

Кроме этого в суде продолжается еще одно разбирательство. Прокуратура также добивается признания незаконным договора аренды земельного участка на котором и должен был появиться скандальный завод по розливу питьевой воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты хотят демонтировать завод по розливу воды на Байкале за счет его владельца. В Култук прибыла делегация комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. (подробности)

Экспертизу о строительстве завода по розливу воды на Байкале признали незаконной. Строительство завода в Култуке остановили по решению суда. (подробности)

Звезда вне закона: Сергея Зверева вызвали в полицию за одиночный пикет в защиту Байкала. Королю гламура грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов. (подробности)

Байкал пора спасать от китайцев! Или от нас самих? Часть 1

Скандал с закрытием строившегося на славном море китайского завода по розливу воды в бутылки заставил спецкора «Комсомолки» Дину Карпицкую отправиться на берега легендарного озера. (подробности)

От кого на самом деле нужно спасать Байкал: расследование "КП". Часть 2

Скандал с закрытием строившегося на славном море китайского завода по розливу воды в бутылки заставил спецкора «Комсомолки» Дину Карпицкую отправиться на берега легендарного озера. (подробности)