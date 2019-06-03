2019-06-02T16:27:34+03:00
Общество

Погода на день 3 июня в Иркутске: дождь

По области - заморозки, дожди и мокрый снег
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Погода на день 3 июня в Иркутске: дождь.Погода на день 3 июня в Иркутске: дождь.Фото: Николай ХИЖНЯК
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Ненастная погода вновь пришла в Приангарье. Больше всего капризы природы беспокоят дачников и садоводов, ведь они уже высадили свои саженцы. А тем временем прогнозы синоптиков неутешительны. Метеорологи обещают заморозки.

Однако столице Иркутской области повезло чуточку больше. Так 3 июня в Иркутске ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Утром и днем порывы будут достигать 15 м/с. Так что осторожнее с зонтами, по возможности, одевайте плащевики. В такую погоду они будут более практичны. Ночью температура опуститься до отметки в +6,+8, но к обеду все же незначительно потеплеет до +14, +16 градусов.

- По области - Переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, - сообщили в ФГБУ Иркутский гидрометцентр. - В отдельных районах утром туман, днём грозы, град. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с.

Столбики термометров этой ночью покажут +4,+9, при прояснении 0,-3, заморозки. Днём воздух прогреется до +14,+19, при облачной погоде +6,+11. Теплее всего будет в северо-восточных районах, +19,+24. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозы, ливни и град: МЧС Иркутской области предупредило об ухудшении погоды. 3 июня в Приангарье ожидаются заморозки 0,-3. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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