Погода на день 3 июня в Иркутске: дождь

Ненастная погода вновь пришла в Приангарье. Больше всего капризы природы беспокоят дачников и садоводов, ведь они уже высадили свои саженцы. А тем временем прогнозы синоптиков неутешительны. Метеорологи обещают заморозки.

Однако столице Иркутской области повезло чуточку больше. Так 3 июня в Иркутске ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с. Утром и днем порывы будут достигать 15 м/с. Так что осторожнее с зонтами, по возможности, одевайте плащевики. В такую погоду они будут более практичны. Ночью температура опуститься до отметки в +6,+8, но к обеду все же незначительно потеплеет до +14, +16 градусов.

- По области - Переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, - сообщили в ФГБУ Иркутский гидрометцентр. - В отдельных районах утром туман, днём грозы, град. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с.

Столбики термометров этой ночью покажут +4,+9, при прояснении 0,-3, заморозки. Днём воздух прогреется до +14,+19, при облачной погоде +6,+11. Теплее всего будет в северо-восточных районах, +19,+24. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозы, ливни и град: МЧС Иркутской области предупредило об ухудшении погоды. 3 июня в Приангарье ожидаются заморозки 0,-3. (подробности).