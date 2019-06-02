Грозы, ливни и град: МЧС Иркутской области предупредило об ухудшении погоды

Как известно, у природы нет плохой погоды. Но и подарком «небесной канцелярии» град и заморозки не назовешь. Именно их и обещают в Приангарье синоптики 3 июня. По прогнозам метеорологов местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с. А вместе с ним дожди и грозы. В пониженных формах рельефа температура может опуститься до 0 и даже ниже, до -3 градусов. Так что дачникам и огородникам впору утеплять свои растения, а иначе можно остаться без урожая.

- Необходимо закрыть все окна и форточки, люки чердаков и входы в подвальные помещения, - напоминают в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Жителям частного сектора, прежде всего, важно подготовить водоотведение. Прочистите ливневку, если она засорилась.

Также спасатели советуют отложить поездки и прогулки на время грозы и уж тем более отказаться от купания и рыбалки. Не стоит забывать, что нельзя подходить к оборванным линиям электропередач. И вообще держаться подальше от деревьев во время порывов ветра.

Напомним, что первые тревожные признаки ненастной погоды наступили еще 2 июня. Так в Усть-Илимском районе выпал снег.

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