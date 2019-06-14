МЧС предупреждает: 15 и 16 июня в Иркутской области ожидаются дожди, грозы и град

На смену палящему солнцу в Приангарье приходит ненастная погода. «Небесная канцелярия» выписала Иркутской области очередную порцию дождей. По прогнозам метеорологов 15 и 16 июня в западных и южных районах возможны ливни, грозы и град. Ветер до 10 м/с. В северных и верхнеленских районах порывы до 14 м/с.

-Не забудьте закрыть все окна и форточки, люки чердаков и входы в подвалы, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Если вы живете в частном доме, то заранее прочистите водоотводы, чтобы ваши участки не подтопило.

Кроме того, услышав громовые раскаты, спасатели советуют отложить поездки, прогулки и уж тем более купание и рыбалку. Также из-за усиления ветра, не ищите укрытия под деревьями и линиями электропередач.

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