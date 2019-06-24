Рейтинг вузов по зарплатам: ИГУ, ИРНИТУ и БГУ попали в топ-20 по версии Superjob

"А сколько я буду получать, когда закончу учебу?". Наше время достаточно прагматичное и выпускники, с 20 июня отправляющие в приемные комиссии копии результатов ЕГЭ и прочий набор документов, не могут не интересоваться будущим доходом. Поэтому портал по поиску работы Superjob и создал рейтинг вузов по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вузы в последние 5 лет. Учитывают аналитики, правда, не все профили обучения, а только три - технический, юридический и экономический. А получка сравнивается только тех выпускников, что за эти несколько лет перебрались в столицу.

Уже поэтому, конечно, суммы, которые получают свежеиспеченные специалисты-москвичи, никто не перебьет. В их пользу - трудоустройство сразу в столице, опыт работы. А вместе с ним - и рост доходов. Ребята из провинции, как "гастарбайтеры", осваиваясь в Первопрестольной после нескольких лет на родине, не имеют связей и готовы работать за меньшую сумму. Это, конечно, ничего не значит. Проходит 2-3 года и, если они не приняли за это время решение вернуться домой, шансы уравниваются.

И все же картина того, на что могут рассчитывать выпускники вузов в Москве, занимательна. Скажем сразу - "технарей" сравнивали не всех, ибо нет смысла выяснять разницу в зарплате инженеров горнодобывающих предприятий, их просто в столице не водится. Взяли самую мобильную категорию - IT -специалистов.

Рейтинг вузов по зарплатам в IT

Топ-3 рейтинга в этом году занимают вузы Москвы. Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт. Его выпускники зарабатывают в среднем 160 тысяч рублей. Второе место - у знаменитой "Бауманки", доход айтишника с ее дипломом - 140 тысяч. А на третьем - МГУ с зарплатой 130 тысяч рублей. В пятерке лучших — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и МИФИ.

Конечно, сразу оговоримся -это вовсе не значит, что все выпускники столько получают. Кто-то больше, а кто-то, наоборот, много меньше. Однако нас радует другое - в этом году сразу два иркутских вуза прорвались в перечень лучших. В топ-20 рейтинга вузов по зарплатам в IT. на 18 месте, оказались выпускники ИГУ. Они зарабатывают в Москве в среднем 80 тысяч рублей. Чуть уступают им спецы с дипломом ИРНИТУ - 78 тысяч рублей в месяц. Но также востребованы. При этом отмечено, что 70% выпускников госуниверситета и 64% тех, у кого диплом технического вуза, остаются в Иркутске.

Рейтинг вузов России по зарплатам среди финансистов

А вот рейтинг вузов России на 2018 год по зарплат молодых финансистов есть только за прошлый год. Однако будем считать, что ситуация, если и изменилась, то не очень ( позже выясним), поэтому поглядим на место в общем списке иркутских вузов. Здесь в списке лидеров ожидаемо заняли свое место ИГУ и БГУ с доходом выпускников по 58 тысяч рублей. В Иркутске остается 63% окончивших классический вуз и 55% тех, кто с дипломом нархоза.

Кто здесь лидеры? Первое место у Высшей школы экономики с доходом молодых специалистов 110 тысяч рублей, второе - у МГИМО - 100 тысяч в месяц, третье - у окончивших МГУ - 95 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг вузов России по зарплатам среди юристов

В этой сфере итоги подводили еще в 2017 году. Опять же, если принять как данность, что с тех пор ситуация если и поменялась, то не кардинально. По крайней мере, насчет зарплат. Будут новые данные - познакомим и с ними. В тройке лучших - все те же лидеры российского образования - МГУ и МГИМО. И еще - Санкт-Петербургский университет, выпускники которого также высоко котируются. Их выпускникам предлагают примерно одинаковый уровень зарплат - в среднем по 90 тысяч рублей в месяц. Все остальные вузы отстают, и достаточно сильно. Выпускникам Юридического института ИГУ, а вуз стабильно держится в десятке лучших, готовы платить по 65 тысяч рублей. Много это или мало? Достаточно. Если, скажем, иметь в виду, что с дипломом Финансового университета при правительстве РФ рассчитывают на стартовые 80 тысяч рублей, а Омского университета - 53 тысячи рублей в месяц.

Сразу предупреждаем - все указанные здесь московские зарплаты - во-первых, московские, а, во-вторых, средние. Это значит, что рассчитывать на точь-в-точь такой доход сразу после выпуска придется едва ли. В запросах лучше быть сдержаннее.

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