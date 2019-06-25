Небеса заливают: в Иркутске днем 25 июня пойдет сильный дождь

В Иркутске 25 июня погода явно не будет благоприятствовать долгим прогулкам на свежем воздухе. Возможны только перебежки из пункта А в пункт Б. Все дело в том, что синоптики на день грядущий пророчат иркутянам сильный дождь и ветер северо-западный 7-12 м/с. Утром за окном +14, днем воздух прогреется всего до +16.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - В отдельных районах сильные и очень сильные дожди, град, утром туман.

Ветер в регионе дует северо-восточный, северо-западный 5-10 м/с, порывы при грозах могут достигать скорости 15-20 м/с. Температура в Приангарье 25 июня днем +24...+29, но если небо затянут облака, то +19.

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