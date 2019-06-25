2019-06-24T16:37:17+03:00
Общество

Небеса заливают: в Иркутске днем 25 июня пойдет сильный дождь

По области — грозы, ливни и даже град
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Небеса заливают: в Иркутске днем 25 июня пойдет сильный дождь.Небеса заливают: в Иркутске днем 25 июня пойдет сильный дождь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Иркутске 25 июня погода явно не будет благоприятствовать долгим прогулкам на свежем воздухе. Возможны только перебежки из пункта А в пункт Б. Все дело в том, что синоптики на день грядущий пророчат иркутянам сильный дождь и ветер северо-западный 7-12 м/с. Утром за окном +14, днем воздух прогреется всего до +16.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - В отдельных районах сильные и очень сильные дожди, град, утром туман.

Ветер в регионе дует северо-восточный, северо-западный 5-10 м/с, порывы при грозах могут достигать скорости 15-20 м/с. Температура в Приангарье 25 июня днем +24...+29, но если небо затянут облака, то +19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не покидайте помещения без экстренной необходимости": ГУ МЧС предупреждает о ливнях и грозах в Иркутской области. Метеорологи прогнозируют порывы ветра. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Прогноз погоды в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ «Карамель» в Иркутске
Воров, разбиравших могильные оградки на металлолом, поймали в Иркутске
«Одна мастерская — две судьбы»: в Иркутске откроется выставка художников Ивана и Анны Юшковых
Четырехлетняя девочка погибла, выпав из окна в Зиме
Летний байкерский Новый год 2019 в Усолье-Сибирском пройдет 29 июня
«СОГАЗ-Мед»: Отговорка «меня с работы не отпускают» больше не действует
У выпускников ИГУ одни из лучших зарплат среди айтишников
В Тайшете новорожденную девочку оставили в подъезде жилого дома
Европейские игры 2019 в Минске: дзюдоистка из Братска завоевала серебряную медаль
Карта озер и лучших мест для рыбалки в Иркутской области: ищите 26 июня в ежедневном выпуске
Подрядчик за свой счет переделает некачественный ремонт на улице Красноярской в Иркутске
Губернатор Иркутской области обратился к омбудсмену страны в связи с задержанием регионального министра
Рейды по поиску пьяных водителей проведут иркутские полицейские
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Жительница Пивоварихи утонула во время ночного купания на озере Юнатка под Иркутском
Прошагала по лесу 17 километров: полицейские наградили пенсионеров из Черемховского района, которые нашли заблудившуюся девочку
Из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Иркутской области
Директор управляющей компании задолжал 2,5 миллиона рублей в Усолье-Сибирском
Два торговых центра закрыли из-за нарушений правил безопасности в Братске
Водитель ВАЗа, спровоцировавший ДТП на улице Сергеева в Иркутске, сел за руль пьяным
Жителям Иркутской области выписано штрафов на 4, 5 миллиона рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Иркутянин стал чемпионом России по полетам на мотопараплане
Грозы и ливни ожидаются в Иркутской области 24 и 25 июня
ДТП на ул. Сергеева в Иркутске: пострадали пять человек
Сто лиц Восточной Сибири: встречу 26 июня посвятят 100-летию Гражданской войны в России
Гороскоп на 24 июня от бурятских лам: сегодня выгодно брать кредит