2019-07-01T15:41:23+03:00
Происшествия

До и после наводнения: в соцсетях сравнили снимки Тулуна из космоса

Пользователи интернета обсуждают ужасные последствия паводков [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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До и после наводнения: в соцсетях сравнили снимки Тулуна из космоса. Фото: Снимок Тулуна из космоса от 29 июня. Сайт Sentinel Hub.До и после наводнения: в соцсетях сравнили снимки Тулуна из космоса. Фото: Снимок Тулуна из космоса от 29 июня. Сайт Sentinel Hub.
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В соцсетях обсуждают многочисленные фото и видео из Тулуна, где размах стихийного бедствия достиг наибольших масштабов. Там местные улицы скрылись под водой, а главным городским транспортом номер один стали лодки. Дома смытые паводком течение принесло к мосту через реку Ия. Панорама Тулуна сейчас выглядит как декорации голливудского фильма-катастрофы.

Но наибольшее внимание пользователей интернета привлекли кадры, снятые со спутника. На них видно, как выглядел город за неделю до ЧП, и как спустя всего семь дней, 29 июня центр Тулуна захватила вода.

А так выглядел Тулун всего за 7 дней до наводнения. Фото: сайт Sentinel Hub.

А так выглядел Тулун всего за 7 дней до наводнения. Фото: сайт Sentinel Hub.

- Масштаб ужасает, бедные люди, - пишут сочувствующие сибиряки в соцсетях.

По данным на 1 июля, в Иркутской области остаются подтопленными 3042 дома. Самая сложная ситуация как раз в Тулуне, но вода в реке Ия постепенно уходит. Но все еще держится выше критических значений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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