Ну-ка, покорми: в Сибири медвежонок прыгнул на машину, выпрашивая у людей еду

Медвежонка, который затаился в кустах около дороги и словно ждал проезжающих машин, семейная пара Захаркиных встретила, когда решила добраться из Иркутска в родной поселок Магистральный в Казачинско-Ленском районе объездными путями. Все дело в том, что федеральная трасса в районе Тулуна, по которой муж с женой планировали ехать домой, оказалась подтоплена из-за наводнения. Пришлось объезжать совершенно по другому тракту, через поселок Жигалово, после которого начинается зимник. На 200-километровом участке по глухой тайге в районе Ковыкты, где нет ни одного населенного пункта, Захаркины и заметили хозяина тайги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/720390" frameborder="0"></iframe> В Сибири медвежонок прыгнул на машину, выпрашивая у людей еду.Видео: Артем ЗАХАРКИН

- Я-то заядлый охотник, и медведями меня не удивишь, за это лето уже не раз спасался от них, - рассказывает «КП-Иркутск» Артем Захаркин. – А вот жена впервые увидела его так близко. Ну я и решил тормознуть, тем более мишка был маленький – на вид года 2-3 не больше. Если бы был взрослый, я бы точно не останавливался. В общем, он увидел нас и медленно поплелся к машине. Я еще заметил, что в кустах остался мишка поменьше, наверное, его младший брат.

По словам Артема, не испугался косолапый людей по одной простой причине. Недалеко расположено газовое месторождение, и вахтовики, наверняка прикормили Топтыгиных. Вот и этот мишка оказался попрашайкой. Он шел к автомобилю такими уверенными шагами, что кажется, точно знал: через секунду откроется окно и ему вновь прилетит кусочек мясца или баночка сгущенки. Но увидев, что люди в салоне не привезли ему гостинцев и вообще планируют только снять его на камеру, медвеженок разозлился. Он резко встал на задние лапы и прыгнул на дверь машины. К счастью, окно оказалось закрыто. На этом Захаркины решили прервать съемку и Артем нажал по газам.

- Думаю, где-то поблизости в кустах сидела их мать, - говорит Артем Захаркин. – Вот если бы она так стукнула, точно бы разбила стекло и залезла к нам внутрь. Поэтому, решил не рисковать и уехать. Вообще, признаться, хотел дать ему кусок курицы, хотя понимаю, что этого делать нельзя. Но вахтовики его и так хорошо прикормили. Мне кажется, мишка был не агрессивный, а просто любопытный.

Теперь Артему Захаркину предстоит раскошелиться на автосервис. Косолапый попрошайка своими уже мощными лапами оставил на кузове автомобиля несколько вмятин и царапин от когтей.

- Взрослый бы разворотил всю машину, - заключает Артем. – Поэтому больше так останавливаться не буду. Кстати теперь, если еду по зимнику, всегда вожу с собой две запаски, чтобы в случае прокола колеса, быстро поменять его и быстрее уехать с опасного участка. Медведи там выходят к дороге частенько.

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