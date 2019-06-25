2019-06-25T08:13:12+03:00
Дом. Семья

Притомился: в Бурятии медвежонок повис на дорожном ограждении, чем повеселил автомобилистов

Косолапый вальяжно сидел на обочине и разглядывал проезжающие автомобили [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Притомился: в Бурятии медвежонок повис на дорожном ограждении, чем повеселил автомобилистов. Фото: группа Типичный Улан-Удэ.Притомился: в Бурятии медвежонок повис на дорожном ограждении, чем повеселил автомобилистов. Фото: группа Типичный Улан-Удэ.
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Как гласит известная байка, медведей на улицах российских городов можно встретить на каждом углу. Конечно же, это не так. А вот на сибирских трассах, которые соседничают с тайгой, увидеть косолапого можно. Так, подобный случай произошел в Бурятии. Один из водителей проезжая по дороге увидел на обочине большое пятно, а когда подъехал ближе, понял, что перед ним на «пятой точке» сидит медвежонок.

В Бурятии водитель заснял медвежонка, который сидел у дороги.Видео: группа Типичный Улан-Удэ.Предоставлено "КП"

Будущий хозяин тайги вальяжно уселся прямо у самой дороги и, обхватив лапами ограждение с любопытством разглядывал проезжавшие автомобили.

- Что мишка, сидишь, блин, жарко тебе, - поинтересовался у животного неизвестный мужчина. – Ну давай, сиди, не попрошайничай, кормить тебя нельзя.

В ответ на это, косолапый лишь пересел на корточки и взглядом проводил отъезжающую машину своего собеседника.

Косолапый вальяжно сидел на обочине и разглядывал проезжающие автомобили. Фото: группа Типичный Улан-Удэ

Косолапый вальяжно сидел на обочине и разглядывал проезжающие автомобили. Фото: группа Типичный Улан-Удэ

Пользователи соцсетей предположили, что выйти к людям животное могли заставить лесные пожары, которые до этого бушевали в лесах Бурятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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