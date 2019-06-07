Трех косолапых малышей из Бурятии отправили в приют для медвежат-сирот под Москвой

- Будем скучать по нашим крохам, уже успели к ним привыкнуть за два месяца, - сетует зоотехник Наталья Третьякова из этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ.- Заботились о них и выкармливали из бутылочки.

Ранее «Комсомолка» уже писала историю двух медвежат, которых нашли полицейские у директора одной из гостиниц Улан-Удэ. Им оказался гражданин Китая. По словам мужчины, он купил косолапых у одного и постояльцев. Но в отеле, трехмесячные брат и сестра, прожили меньше суток. Уже на следующий день их забрали оперативники, которые получили анонимный звонок о «мохнатых нелегалах». Полицейские обратились за помощью в Бурприроднадзор, который помог найти передержку для малышей. Так они и попали в заботливые руки Натальи Третьяковой из этнографического музея народов Забайкалья. Но, увы, лишь на время. Дело в том, что у музея нет возможностей для постоянного содержания и заботы о медвежатах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/703468" frameborder="0"></iframe> Этнографический музей временно приютил трехмесячных медвежат.Видео: Наталья Третьякова.Предоставлено "КП"

- За это время они стали нам как родные, даже дали им имена, брата с сестрой нарекли Прохором Петровичем и Умкой,- с улыбкой рассказывает Наталья. – А позже к ним присоединился еще один потерявшийся медвежонок. Его привезли к нам из деревни Кика, так что он получил одноименную кличку.

Все это время в Бурприроднадзоре продолжали искать новый дом для трех косолапых сироток.

- Больше всех интерес к медвежатам проявили в фонде «БИМ» из Подмосковья, - рассказывает замруководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев. – Мы навели о них справки и убедились, что это порядочная организация. После чего оформили документы и 5 июня их представители уже прилетели в Улан-Удэ за свой счет.

В подмосковном фонде заверили, что всех бурятских медвежат постараются поселить вместе. На прощанье маленьких мишек покормили яблоками, а затем самолет с косолапыми пассажирами на борту взмыл в воздух, навсегда увезя малышей из родной Бурятии.

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