2019-07-24T11:47:14+03:00
Происшествия

В Бурятии погиб турист из Чехии: он сорвался со скалы в Аршане

СК проводит доследственную проверку
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Бурятии погиб турист из Чехии: он сорвался со скалы в Аршане. Фото: СУ СКР по Республике Бурятия.В Бурятии погиб турист из Чехии: он сорвался со скалы в Аршане. Фото: СУ СКР по Республике Бурятия.
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- Помогите, турист сорвался со скалы! - кричал в трубку житель курортного поселка Аршан, вызывая спасателей. Гуляя возле гор, он стал очевидцем трагедии. Разбился путешественник из Чехии.

Итак, 13 июля иностранные туристы вместе с гидом прилетели в Россию. Сначала гуляли по берегу Байкала, наслаждались пейзажами озера. А 22 июля поехали в бурятский поселок Аршан, полюбоваться на горы. На следующее утро туристы решили сходить на водопады неподалеку от поселка.

Компания бодро забралась на самую вершину скалы. Посидели, отдохнули и пустились в обратный путь. Поход был экстримальный: тропка узенькая, скользкая, с одной стороны - обрыв, с другой - отвесная скала. Женщина-гид шла позади группы, чтобы все были на виду.

49-летний мужчина, который спускался впереди гида, хотел что-то спросить у нее и на секунду обернулся... Но задать вопрос не успел. Он оступился и сорвался со скалы. А высота там огромная - 12 метров. Это примерно четырехэтажный дом. Упав, путешественник сильно ударился головой о камни. Гид сразу бросилась к нему.

- Упавший турист был жив, отвечал на вопросы, жаловался на боли в голове, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия. - Приехали спасатели, положили его на носилки и стали спускаться. Но травмы были серьезные, иностранец умер.

Теперь проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все подробности трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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