Бесплатное мороженое, настольные игры и экстрим на корпоративах: чем в Сибири работодатели привлекают сотрудников

Белая зарплата, официальное трудоустройство, соцпакет. Иногда этого минимума не хватает, чтобы «заманить» на работу хорошего сотрудника. Вот работодатели и придумывают всяческие «плюшки».

− За последнее время заметно выросла конкуренция среди работодателей за персонал, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук. – Особенно это заметно в сферах IT, продаж, медицины и среди рабочих специальностей. Компаниям нужно не просто найти сотрудников, но и сделать так, чтобы они остались надолго.

Например, в Иркутске менеджер по подбору персонала может за счет компании выучить английский язык. А еще ему обещают зажигательные корпоративы и заботу о семье: детишкам будут дарить подарки на Новый год и 1 сентября. Специалисту по гарантии не придется тратить деньги на фитнес: в компании есть свой спортзал, где удобно побегать и потягать гантели после напряженного дня.

А как в соседних регионах? Так, в Новосибирске технический дизайнер может на работе попить вкусный кофе и почитать книги из корпоративной библиотеки. Если захочется активного отдыха, то подтянуться на турнике или проделать трюки на балансборде. А потом для расслабления присесть в массажное кресло. Ну и вишенка на торте – каждый год экстрим на корпоративах. Согласитесь, предложение заманчивое?

Ведущему маркетологу в Новокузнецке предлагают не только дизайнерский офис и мягкую зону отдыха, чтобы было, где прилечь после плотного обеда, но и… бесплатное мороженое! Почему бы и нет? Лето, жара, так что прохладный десерт на работе – самое то.

В Барнауле менеджера IT проектов зазывают на должность, обещая веселье прямо посреди рабочего дня. Для этого в офисе есть приставка и настольные игры. А ведущего специалиста по взаимодействию с партнерами надеются заинтересовать виртуальной библиотекой – там сотни книг по менеджменту, карьере и хобби. А что? Удобно. Кстати, о развитии сотрудников очень заботятся и в Томске: менеджеру проектов обещают всего пятичасовой рабочий день и оплачиваемый отгул раз в месяц, чтобы оставалось время на саморазвитие.

Смотрим далее. В Омске на вакансию интернет-маркетолога, наверное, уже выстроилась очередь из ценителей кофе. Все потому что в штате имеется профессиональный бариста. А еще будущему коллеге сулят активный отдых: бесплатный бассейн и игру в футбол.

Что ж, кофе на работе – это замечательно. Но и перекусить в перерыве ой как хочется! Ведущему разработчику в одной из компаний Кемерово точно понравится. Ведь помимо напитков, в офисе можно сколько угодно жевать бесплатные бутерброды и фрукты. Так сказать, восполнять запасы энергии.

А в Красноярске позаботились об автомобилистах. В центре города припарковаться – целое дело. Поэтому верстальщику там предлагают работать в здании с удобной парковкой.

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