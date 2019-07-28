2019-07-28T08:18:54+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: в огне почти 600 тысяч гектаров тайги, север региона в дыму

Пламя постепенно подбирается к небольшим населенным пунктам, но спасатели успокаивают - угрозы для них нет
Любовь АРБАТСКАЯ
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Лесные пожары в Иркутской области: в огне почти 600 тысяч гектаров тайги, север региона в дымуЛесные пожары в Иркутской области: в огне почти 600 тысяч гектаров тайги, север региона в дымуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутской области этим летом приходится нелегко. Из-за сильных Тулунском районе вновь прибывает уровень воды в реке Ия, а север региона в это же время горит. По данным на утро 28 июля, действует 143 лесных пожара в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском,

Усть-Илимском, Усть-Кутском, Усть-Удинском районах, локализовано 15 точек. Площадь огня вновь увеличилась - полыхает до 597 тысяч гектаров тайги! Причем кое-где пламя подбирается к жилым домам.

- Пожары действуют в трех километрах от поселка Светлый Бодайбинского района, в Катангском районе в семи километрах от Верхне-Калинина и в 10 километрах от Моги, в Киренском районе - в восьми километрах от поселка Частых и в 10 - от Золотого, а также неподалеку от Визирного и Орлова, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - При этом угрозы населенным пунктам нет.

Так что местных жителей просят не паниковать. Однако дискомфорт приносит едкий дым, из-за которого тяжело дышать. Задымлено девять районов Иркутской области, а это 101 населенный пункт. Причем дым распространяется и из соседних регионов: от лесных пожаров в Забайкалье, Бурятии, Якутии, Красноярского края.

Специалисты говорят, что высоких уровней загрязнения воздуха на севере Иркутской области нет. Мониторинг ведется каждый день. Допустимые нормы по-прежнему превышены только в Киренске: углерод оксид - в 1,5 раза, сера диоксид – в 1,3 раза, азот диоксид – в 1,03 раза.

Лесных пожаров, увы, становится больше. В регионе действует режим ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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