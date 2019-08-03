2019-08-03T09:58:53+03:00
Происшествия

"Я найду их!": полицейский из Шелехова помог туристам выбраться из глухой тайги

Участковый Алексей Максименко отлично знает лес, где застряли путешественники, поэтому легко их отыскал [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Я найду их!": полицейский помог туристам выбраться из глухой тайги в Иркутской области"Я найду их!": полицейский помог туристам выбраться из глухой тайги в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Скальник "Вятизь" неподалеку от Шелехова - одно из любимых мест у туристов в Иркутской области. Но сейчас, после второй волны паводка, ходить туда опасно. Из-за ливней поднималась река Олха, мосты размыло. Так, на днях там попал в беду 58-летний житель Ангарска. Во время похода он вывихнул ногу. Чтобы выйти из лесу, надо было перебраться через бурный поток воды, но из-за травмы сибиряк этого сделать не мог. Хорошо, что с ним оставались товарищи - парень и девушка. Все-таки не так страшно находиться в тайге.

Тем временем, о них уже забеспокоились. Время идет, туристы домой не возвращаются, телефоны недоступны. Погода портится. Как быть? Знакомые пошли в полицию.

- Я найду туристов! - сразу откликнулся участковый из Шелехова Алексей Максименко. - С детства, со школы гулял по всем этим скальникам и тропам, так что хорошо знаю эту местность.

Туристы вместе со своими спасителями. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Туристы вместе со своими спасителями.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вместе со спасателями полицейские отправился искать незадачливых путешественников. Восемь километров они пробирались по лесу и - вот удача! - встретили тех самых туристов. Соорудили переправу из дерева и веревки, помогли всем перебраться на другой берег, а потом отвезли их в город. Ангарчанина с травмированной ногой - в больницу. Как он был благодарен!

- Кстати, Алексей Максименко не первый раз спасает людей, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В 2016 году он, рискуя жизнью, вытащил из реки Олха пьяного автомобилиста. Дело было так: сначала тот лихачил по поселку Большой Луг, что под Шелеховым, а потом и вовсе упал на своем УАЗике в воду. Из салона выбрался, но течение так быстро понесло, что выплыть уже не мог. Алексей вместе с двумя местными жителями вытащил его из воды.

Полицейский помог туристам выбраться из тайги в Иркутской области.Видео: ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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