Из-за наводнения в Тулуне в Иркутске на 10 - 15% подорожают квартиры

- Что делать? У меня в банке деньги на квартиру лежат. Я подходящий вариант жду, чтобы ближе к центру: двушка, новостройка и не очень дорого, - переживает коллега Анна. - Но все говорят, что сейчас стоимость жилья взлетит. Может, срочно брать что есть?

Пожалуй, в этом есть смысл. Квартир в Иркутске продается очень много, вариантов уйма. Но самые недорогие, однокомнатные и двухкомнатные, всегда пользовались спросом. Их покупали и покупают родители детям-студентам, молодым семьям. Именно их предложат и переселенцам из зоны затопления, которые пожелают перебраться в Иркутск. Если точно нельзя сказать, сколько жилья купят учащимся, то с пострадавшими от наводнения ситуация яснее. По результатам обследований уже установлено, что в 3,5 тыс. домов больше жить нельзя. А это значит, что 14 тыс. человек лишились жилья. Половина из них готова покинуть родные края и перебраться в другие города - кто в Братск, кто в Ангарск, но большая часть, конечно, в областной центр. Власти это понимают - в эти дни в Тулуне и Нижнеудинске проходят ярмарки недвижимости, туда съехались представители крупнейших агентств.

- Это не только строители или подрядчики, но и риелторы, которые предлагают уже готовое жилье - и новое, и вторичное, - сказал глава региона Сергей Левченко. - Человек может выбрать жилье практически в любом районе Иркутской области. Предварительный опрос граждан показал, что примерно 50% хотят переехать, а 50% - остаться. В Тулуне предлагаются варианты в двухэтажных многоквартирных домах или индивидуальное жилье с участком в 15 соток.

Согласно постановлению правительства региона, пострадавшие получат сертификаты из расчета стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере не более 45 тыс. рублей.

- Это очень приличные деньги, - считает много лет проработавшая на рынке недвижимости Иркутска Жанна Нестерова. Ныне она сама готовит профессиональных риелторов и аналитиков недвижимости и ситуацию на рынке знает хорошо. – В эту стоимость вписывается достаточно жилья не только в пригородах, но и в самом Иркутске. Малоэтажная застройка в Березовом, Луговом, жилые комплексы в Пивоварихе, в Ленинском районе города. Только вот вопрос - устроит ли это самих тулунчан? Скорее всего, они предпочтут Куйтун, Усолье-Сибирское, купят там частные дома. И, кстати, многим там будет уютнее. Парники, картошка, огурцы-помидоры - все под боком.

Странно? А зря. Привычный уклад жизни большинства семей на этих территориях - это свой большой дом с огородом, палисадником и живностью во дворе. В цену 45 тысяч за квадрат вписываются 67 готовых жилых домов в Хомутово под Иркутском, но…

- Нам хотелось бы усадьбу, свое подворье, - сетует Катерина. - Но это очень дорого. Мы же привыкли жить просторно, а такие дома для нашей семьи в Хомутово 4 миллиона стоят. У нас семья из четырех человек, мы имеем право на 62 квадрата (соцнорма - 18 м2 на собственника и по 12 м2 на членов семьи). Это 2 млн 800 тыс. рублей выходит. Наверное, останемся на родине или переедем в райцентр поблизости.

Но часть потенциальных переселенцев уже сейчас склоняется к жизни в Иркутске и пригороде.

- Жилья хватит всем: и семьям пострадавших, и всем остальным. Квартир в городе более чем достаточно, - продолжает Жанна Нестерова. - Но, конечно, когда появляется спрос, вырастают и цены. Поднимутся они и в Иркутске. Но только на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые будут наиболее востребованы. Я думаю, к декабрю их стоимость поднимется на 10 - 15%. А потом, скорее всего, снова стабилизируется или даже чуть-чуть понизится. Поэтому если у вас уже есть деньги на приобретение жилья, покупайте

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