2019-08-01T09:27:53+03:00
Общество

Трасса Р- 258 «Байкал»: введено ограничение движения для многотонных фур между поселком Мишиха и городом Бабушкин

Ограничение движения на трассе Р - 258 «Байкал» коснется водителей большегрузов
Алла КАКОУРОВА
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Трасса Р- 258 «Байкал»: введено ограничение движения для многотонных фур между поселком Мишиха и городом Бабушкин.Трасса Р- 258 «Байкал»: введено ограничение движения для многотонных фур между поселком Мишиха и городом Бабушкин.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трасса Р-258 «Байкал» со 257 (поселок Мишиха) по 278 км ( город Бабушкин) перекрыта ( введено частичное ограничение движения) для грузовиков массой больше 12 тонн в связи с просадкой грунта в районе 263 километра трассы «Байкал». Грунт просел из-за обильных дождей.

- Ограничение движения для грузового транспорта продлится до окончания ремонтных работ, - сообщает УГИБДД ГУ МВД по Иркутской области.

Дорожные инспекторы предупреждают водителей о необходимости учитывать данную информацию при планировании маршрута. Когда движение полностью восстановится, сказать пока нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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