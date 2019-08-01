2019-08-01T09:11:07+03:00
Происшествия

Паводок в Слюдянке: на туристическом маршруте на пик Черского уничтожены пешеходные мосты

А на тропе в порт Байкал высока вероятность камнепадов и оползней, паводок в Слюдянке принес много разрушений
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Паводок в Слюдянке принес много проблем и разрушений.Паводок в Слюдянке принес много проблем и разрушений.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Места возможных сходов селей, русла горных речек в предгорьях Хамар-Дабана, крепость опор и мостов, карт, в которых хранится лигнин. Все это тщательнейшим образом проверено в районе Слюдянки, Байкальска и всей территории района. Об этом на заседании КЧС доложил мэр района Алексей Шульц.

– Детальное обследование карт показало, что их целостность не нарушена, угрозы окружающей среде нет, – подвел итог глава районного муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

К сегодняшнему дню во всех территориях Слюдянского района обстановка стабилизировалась, уровень рек падает. В городе Байкальске укрепляют берега реки Харлахты. Уже восстановлен коллектор. Ему потребуется ремонт и замена поврежденного участка. Это будет сделано после того, как вода уйдет. В тех домах, подвалы которых были затоплены водой, сейчас откачивают воду.

А вот туристов просят пока отложить походы из Слюдянки на пик Черского и в порт Байкал. По дороге на пик паводком уничтожены пешеходные мосты, а на тропе в порт высока опасность камнепадов и оползней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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