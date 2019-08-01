Паводок в Слюдянке: на туристическом маршруте на пик Черского уничтожены пешеходные мосты
Места возможных сходов селей, русла горных речек в предгорьях Хамар-Дабана, крепость опор и мостов, карт, в которых хранится лигнин. Все это тщательнейшим образом проверено в районе Слюдянки, Байкальска и всей территории района. Об этом на заседании КЧС доложил мэр района Алексей Шульц.
– Детальное обследование карт показало, что их целостность не нарушена, угрозы окружающей среде нет, – подвел итог глава районного муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.
К сегодняшнему дню во всех территориях Слюдянского района обстановка стабилизировалась, уровень рек падает. В городе Байкальске укрепляют берега реки Харлахты. Уже восстановлен коллектор. Ему потребуется ремонт и замена поврежденного участка. Это будет сделано после того, как вода уйдет. В тех домах, подвалы которых были затоплены водой, сейчас откачивают воду.
А вот туристов просят пока отложить походы из Слюдянки на пик Черского и в порт Байкал. По дороге на пик паводком уничтожены пешеходные мосты, а на тропе в порт высока опасность камнепадов и оползней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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