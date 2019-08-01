Паводок в Слюдянке: на туристическом маршруте на пик Черского уничтожены пешеходные мосты

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-01T09:11:07+03:00

Паводок в Слюдянке принес много проблем и разрушений. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

А на тропе в порт Байкал высока вероятность камнепадов и оползней, паводок в Слюдянке принес много разрушений

Изменить размер текста: A A

Места возможных сходов селей, русла горных речек в предгорьях Хамар-Дабана, крепость опор и мостов, карт, в которых хранится лигнин. Все это тщательнейшим образом проверено в районе Слюдянки, Байкальска и всей территории района. Об этом на заседании КЧС доложил мэр района Алексей Шульц.

– Детальное обследование карт показало, что их целостность не нарушена, угрозы окружающей среде нет, – подвел итог глава районного муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

К сегодняшнему дню во всех территориях Слюдянского района обстановка стабилизировалась, уровень рек падает. В городе Байкальске укрепляют берега реки Харлахты. Уже восстановлен коллектор. Ему потребуется ремонт и замена поврежденного участка. Это будет сделано после того, как вода уйдет. В тех домах, подвалы которых были затоплены водой, сейчас откачивают воду.

А вот туристов просят пока отложить походы из Слюдянки на пик Черского и в порт Байкал. По дороге на пик паводком уничтожены пешеходные мосты, а на тропе в порт высока опасность камнепадов и оползней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угроза экологической катастрофы на Байкале: реальна опасность или нет

Ситуацию с угрозой экологической катастрофы на Байкале прокомментировали в Лимнологическом институте СО РАН (Подробности)

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» закрыта: вариант объезда из Красноярска в Иркутск

Из-за наводнения дорогу перекрыли для всех видов транспорта (Подробности)

Нижнюю Набережную подтопило в Иркутске

Из-за продолжительных проливных дождей, которые обрушились на Приангарье, уровень воды поднялся и в Ангаре (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU