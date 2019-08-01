Почему погибли рыбы в Ангаре возле микрорайона Солнечный в Иркутске

- Адский запах и много погибшей рыбы, - так иркутяне описывают то, что происходит в реке Ангара в микрорайоне Солнечном. А конкретно - в двух маленьких озерцах возле мостов, ведущих от Байкальского кольца. Увидев это зрелище, местные жители всполошились: некоторые подумали, что в воду попала грязь или химикаты. Однако у специалистов версия другая.

Специалисты говорят, что гибель рыб в данном случае, скорее всего, естественное явлениеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Скорее всего, это естественные процессы, - говорит профессор, декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев. - Лето, жарко, температура воды повысилась, соответственно, содержание кислорода понизилось. К тому же, там большое количество водорослей, которые тоже поглощают кислород. Вероятно, возникло так называемое заморное явление - то есть рыбы попросту задохнулись. Кстати, ценной рыбы там нет, в основном, мелкие гольяны. В Иркутске такое периодически случается в мелких водоемах, где цветут водоросли. Думаю, ничего катастрофичного в этом нет, обычное явление.

Рыба погибла в Ангаре возле микрорайона СолнечныйФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем временем, в Байкальской природоохранной прокуратуре рассказали "Комсомолке", что по причинам гибели рыбы в микрорайоне Солнечном организована проверка, поручения об этом направлены в органы Росрыболовства и Росприроднадзора.

Возможно, рыбы попросту задохнулись в теплой воде, где много водорослейФото: Юлия ПЫХАЛОВА

По причинам гибели рыбы специалисты все-таки проведут проверку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/723424" frameborder="0"></iframe> Из-за чего погибли рыбы в Ангаре возле микрорайона Солнечный в Иркутске..Видео: Юлия Пыхалова.

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