2019-08-12T10:02:56+03:00
Происшествия

Стихия в Иркутской области: бушуют 140 пожаров, горит более 700 тысяч гектаров тайги

Четыре пожара - всего в пяти километрах от поселков
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Тайга горит в Иркутской области.Тайга горит в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Лесные пожары продолжают действовать в Сибири. В Иркутской области 12 августа зафиксировано 140 пожаров на общей площади 769 тысяч 869 га. Ситуация по-прежнему остается сложной. За сутки авиация МЧС потушила более 15 километров горящей кромки лесов. Воздушные судна работают в Качугском и Усть-Кутском районах. С воздуха было слито более 1 тысячи тонн воды.

- Самыми горимыми остаются Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Киренский, Катангский, Усть-Кутский районы, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - По сравнению с предыдущими сутками, количество пожаров уменьшилось на 9, однако площадь действующих увеличилась на 14 тысяч 477,6 га.

Угрозы населенным пунктам нет. Лес горит в труднодоступных районах. Однако из-за дыма страдают местные жители. Кое-где видимость нулевая. Например, горит тайга в Катангском районе в 5 км от села Бур, а в Мамско-Чуйском районе в 5 км от поселка Луговский. Здесь довольно крупный пожар на площади более одной тысячи га.

Всего же в 10-ти километровой зоне от поселков действуют 12 пожаров. На их тушение привлекли в том числе спасателей из Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и из МЧС по Новосибирской области.

Напомним, ранее из-за задымленности сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы атмосферного воздуха. В Киренске и Усть-Куте были превышены показатели по вредным выбросам. Медики советуют воздержаться от прогулок, носить маски. Особенно – аллергикам и астматикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дым от лесных пожаров, бушующих в Сибири, дошел до Арктики

От отдаленных поселках Таймыра жители жалуются на запах гари и плохую видимость

Огненный апокалипсис: сибирские города задыхаются от дыма лесных пожаров

Жители Усть-Илимска и Киренска выставляют в соцсетях фото городов, затянутых пеленой дыма

Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары в Иркутской области и Бурятии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Они боролись до конца и ушли героями»: Семьям сотрудников Росатома, погибших при взрыве реактивного двигателя, выплатят 120 окладов
В корпорации признали, что после взрыва реактивного двигателя было повышение радиационного фона в два раза, длилось оно около часа [видео]
Новости 24
Хотел спасти друга от тюрьмы: ангарчанин пойдет под суд за дачу ложных показаний
Проверка на беременность: буренкам в Бурятии начали делать УЗИ
Сергей Левченко: Пострадавшие от наводнения получили все денежные выплаты
За пять лет в Братске построили 11 объектов спорта
Уровень воды в реках Иркутской области снова повысится из-за дождей
Черные лесорубы вырубили лес на 300 тысяч рублей
Уменьшенная копия «Хранителя Байкала» теперь хранится в Иркутске
Школьники из Нижнеудинска возвращаются из летнего лагеря в Рязани
Задержан квартирный вор: 41-летний иркутянин украл вещей на 200 тысяч
Армия выполнила свою задачу и покинула Тулун
Купание запрещено: Роспотребнадзор проверил водоемы в Иркутске
ВелоБАМ 2019: гонка на горных велосипедах стартует 7 сентября
Угнанные в Москве и Санкт-Петербурге автомобили нашли через 17 лет в Иркутске
12 августа в Тулуне: уровень воды в реке Ия за сутки поднялся на 17 см
Послом ГТО в Иркутске стал 92-летний ветеран ВОВ
С золотой медалью из Чехии: иркутянка Надежда Колода стала первой на международных соревнованиях по пулевой стрельбе