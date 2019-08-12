Стихия в Иркутской области: бушуют 140 пожаров, горит более 700 тысяч гектаров тайги

Лесные пожары продолжают действовать в Сибири. В Иркутской области 12 августа зафиксировано 140 пожаров на общей площади 769 тысяч 869 га. Ситуация по-прежнему остается сложной. За сутки авиация МЧС потушила более 15 километров горящей кромки лесов. Воздушные судна работают в Качугском и Усть-Кутском районах. С воздуха было слито более 1 тысячи тонн воды.

- Самыми горимыми остаются Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Киренский, Катангский, Усть-Кутский районы, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - По сравнению с предыдущими сутками, количество пожаров уменьшилось на 9, однако площадь действующих увеличилась на 14 тысяч 477,6 га.

Угрозы населенным пунктам нет. Лес горит в труднодоступных районах. Однако из-за дыма страдают местные жители. Кое-где видимость нулевая. Например, горит тайга в Катангском районе в 5 км от села Бур, а в Мамско-Чуйском районе в 5 км от поселка Луговский. Здесь довольно крупный пожар на площади более одной тысячи га.

Всего же в 10-ти километровой зоне от поселков действуют 12 пожаров. На их тушение привлекли в том числе спасателей из Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и из МЧС по Новосибирской области.

Напомним, ранее из-за задымленности сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы атмосферного воздуха. В Киренске и Усть-Куте были превышены показатели по вредным выбросам. Медики советуют воздержаться от прогулок, носить маски. Особенно – аллергикам и астматикам.

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